蘋果營養｜果中之王熱量低營養價值高　連果皮吃含多酚防癌抗氧化

蘋果有「果中之王」之稱，台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，蘋果熱量低、營養價值很高，富含植化素、果膠、多酚、維他命、鉀、鐵等礦物質，具有抗氧化作用及防癌功效，更是減肥、降三高、幫助排便的最佳水果之一。



蘋果有淡淡的香氣與清甜微酸的口感，是老少咸宜愛吃的水果之一，每年秋冬是蘋果盛產的季節。

▼蘋果營養（按圖看清👇👇👇）

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劉怡里表示，蘋果的熱量低、維他命含量豐富，膳食纖維含量也不低，因此蘋果被視為「減肥聖果」，過去「蘋果減肥餐」曾經風靡一時，如今仍有不少人選擇吃蘋果瘦身。

蘋果的果皮營養價值高，富含很多植化素，包括多酚、楊梅素、綠原酸、槲皮素等，多酚與綠原酸具抗氧化作用，可防癌及預防心血管疾病，楊梅素可穩定血糖、槲皮素能保護支氣管，果肉則含有果膠、鉀離子，可以降血壓、降膽固醇、促進腸道動，改善便秘、預防大腸癌，建議蘋果連皮一起吃，對健康最有益。

蘋果是屬於低GI水果，劉怡里指出，很適合糖尿病人、減肥的人、有三高問題的人食用，但如果是腸胃炎發作的人，則去皮後再吃即可。

【同場加映】蘋果都有分公乸？必學2招揀香甜多汁蘋果一瞄就知（按圖看清👇👇👇）

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