【秋冬湯水食譜】虎乳靈芝川貝母湯潤肺止咳　虎乳靈芝是什麼？

虎乳靈芝，你聽過嗎？它經常被用來煲湯，能達至止咳等功效，甚至對氣管敏感、哮喘等皆有幫助。天氣轉冷，相信大家都喉嚨乾涸，不妨煲一個虎乳靈芝川貝母湯潤一潤喉。



平時多示範肉湯，今次就煲一碗素湯試試，用的都是止咳潤肺為主的材料，如：虎乳靈芝、川貝、非洲海底椰等，再加些無花果讓湯更甜。虎乳靈芝有白靈芝、虎奶、虎乳菌等別稱，不但能紓緩氣管敏感、咳嗽等，也有抗衰老的美容功效。註冊中醫師邱穎琳就說，這個湯是以養陰潤肺為主，適合秋天至初冬，但到天氣再寒冷時，還是建議飲用一些滋潤兼補氣血的湯水。

虎乳靈芝川貝母湯。

今次也用上非洲海底椰，平時有些切開來白色有「果肉」那款，其實它是泰國海底椰，有輕微止咳作用，能清潤生津；不過煲湯的話建議用「非洲海底椰」，是來自非洲塞舌爾群島海底椰，白色部分有狗牙形狀，果肉在光線照射下有反光效果，另外因體積較大，故切開後不會有完整啡邊圍住白色部分，周邊位稱為「散裝」，中間位稱為「綁裝」，後者價格更高昂！

虎乳靈芝川貝母湯食譜

這個湯有清熱潤肺、止咳化痰、滋陰養顏等功效，但冬天除了要滋潤外，也宜兼補氣血。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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