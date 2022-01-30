去水腫｜過年聚餐易攝取過多鹽分致水腫？營養師教5大技巧擺脫

每當年底聚餐的機會變多，享受美食、吃重口味的同時，往往也吃進過多的鹽分，體內鈉離子過多，可能面臨全身水腫。台灣營養師高敏敏分享5個技巧，擺脫腫一圈的困擾。



除了久站久坐、缺乏運動會讓人水腫外，其實吃重鹹、導致體內鈉鉀離子不平衡時才是身體水腫的重要因素，因為鹽分中的鈉離子會把水分滯留在體內，進而引起水腫。

5個技巧擺脫水腫（按圖看清👇👇👇）

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晚餐前先喝一杯水

台灣營養師高敏敏在Facebook中分享，多喝水可以幫助身體代謝平衡，若是在晚餐前30分鐘先喝杯水，除了可降低食慾，還能稀釋晚餐的鈉量避免水腫、減少負擔！

萬一發現水腫時，也別慌！高敏敏說可助含有利尿成分的天然飲品，她推薦以下4種消水腫茶：

綠茶：

綠茶中也含有咖啡因，利尿、消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。

▼喝綠茶好處有哪些？營養師分析4大作用（按圖看清👇👇👇）

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黑豆水：

黑豆中含有豐富的鉀，可以幫助排鈉。

粟米鬚水：

粟米剝下來的粟米鬚不要丟掉，可以拿來煮成粟米鬚水，對於利尿、消水腫是很棒的。

紅豆水：

以無糖紅豆水為主，若是自己煮建議不要將豆子煮破，以免吃進過多的澱粉。

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