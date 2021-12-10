銀髮飲食｜老婦肚藏7cm糞石　因平日愛吃杮　這些人也是高危族群

一名69歲林姓婦人，平時喜歡吃破布子，加上正逢甜柿產季，因此飯後也常食用甜柿，近日卻開始出現胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經檢查發現，胃裡面竟然有一顆大約7公分的糞石。許家榮醫生表示，所幸經微創手術取出胃糞石後，患者目前已恢復健康。



臨床上，常見的糞石多為植物糞石，大多為由難以消化的植物纖維所組成，通常會在胃裡結成團塊狀，患者初期並未有症狀，但隨時時間加上飲食習慣持續累積，就會使糞石越來越大顆，患者才逐漸會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀。衛生福利部南投醫院外科許家榮醫生指出，包括年長者、咀嚼功能不佳、糖尿病、腸蠕動較差、曾接受過胃腸道手術等都為高危險族群，嚴重時恐誘發胃穿孔、胃出血，不得輕忽嚴重性。

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微創手術取出胃糞石 患者恢復良好

一名69歲林姓婦人，平時喜歡吃破布子，加上正逢甜柿產季，因此飯後也常食用甜柿，近日卻開始出現胃脹氣、噁心等不適症狀，就醫後經檢查發現，胃裡面竟然有一顆大約7公分的糞石。許家榮醫生表示，所幸經微創手術取出胃糞石後，患者目前已恢復健康。

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想喝可樂分解糞石 小心飲用過量導致胃酸過多

許家榮醫生說明，其實少部分民眾在飲用可樂或消化酵素時就可將糞石分解，但可樂含糖量高，加上飲用過量也會造成刺激、胃酸過多等風險，尤其糖尿病患者更不能如此飲用；此外，糞石也有可能會出現往下掉的現象，因而誘發腸阻塞，使患者不僅會出現腹痛，還可能導致腸壁壞死、腸穿孔，甚至引起腹膜炎，危及生命，因此必要時，仍得尋求醫生協助，大部分患者皆可透過內視鏡取出，除非糞石太大，則建議採以手術治療。

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養成細嚼慢嚥習慣 降低誘發糞石風險

平時攝取足量的膳食纖維，的確能幫助增加糞便體機、促進消化，但若為咀嚼功能不佳、腸蠕動較差等高危險群民眾攝取過多的膳食纖維，這時水份又補充不足，就很容易產生糞石。南投醫院黃淑敏營養生呼籲，因此若為高危險族群，平時在飲食上應養成細嚼慢嚥的習慣，且配合適當的運動及攝取充足水分，若有任何症狀時則應盡快就醫治療，避免症狀加劇。

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