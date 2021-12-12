雙12｜7款一人多功能電鍋低至$227　火鍋煲湯粥粉麵飯炒餸無難度

雙12又是時候開心購物，這些多功能電煮鍋，一鍋有多個功能，能夠煮、燉、煎、蒸、燜、炸，最適合蝸居或小廚房一族。顏色也不限於白色、黑色單調，粉嫩的少女色系，令下廚更繽紛好玩。



雖是「一人多功能電鍋」，可供一人煮食之外，也可供三五知己聚餐使用，也適合露營烹調，電鍋有多段溫度調校，配合不同食材，插電烹調，不需用到明火，鍋腔採用不黏塗層，少油煮食更健康。

多功能煮食鍋，可拆件式使用，尺寸細小，顏色以粉色系為主，打入女生「煮飯仔」市場。（nathome官方微博）

按圖了解市面上的多功能電鍋詳情（價錢介乎$227-$1098）︰

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Yohome 預約烹調起床即享早餐

電子觸控屏，隨心選擇煮粥、煮麵、炒餸、煲湯及火鍋。設預約烹調功能，起床即有早餐食，保溫功能，溫飯溫餸，又可加配蒸籠，多元化料理。粉紅、白色，尺寸：405*200*210mm，淨重1.3kg：170*170* 70mm，容量：1.4L，耐高溫PP材質。

Yohome MYL211 智能觸屏不沾電煮鍋 $227起

NOVEL 伸展折疊煮食爐方便收納

伸展折疊方便收納，多功能電煮鍋，滿足 90% 的蒸煮燉需求。食品級矽膠壺身，耐熱高達180℃， 304不鏽鋼底座，耐腐蝕及不易生鏽。雙電壓設計，全球可用。防乾燒保護功能，矽膠材質，粉紅、牛油果綠，尺寸：170*160*160mm，折疊尺寸：170*170* 70mm，容量：1L。

NOVEL NC7101 多功能煮食爐$247起

Nathome是鍋也是餐盤不佔空間

是鍋也是餐盤，折疊手柄， 不佔用空間，搭配收納袋，出遊出差，便攜輕鬆。鍋身分離設計，煮鍋煎盤可浸泡水洗。三檔火力，細火慢煎及燜菜；中火燉湯及油炸；大火炒菜及火鍋。溫度過高會先斷電，手柄為翻折式便於收藏。米白色/粉色/藍色，尺寸：折疊組合後173*173*100 mm，淨重: 1.2 kg，容量1.2L，材質: 304不鏽鋼、水性不粘塗層、PP外殼底座。

Nathome 分體式多功能電煮鍋 $350起

Little pumpkin小南瓜大口徑翻炒溫度勻循

火鍋、邊爐、電煎鍋、蒸籠、煲湯、蒸煮、蒸爐樣樣皆能，3檔火力50-60度保溫，500W用於煎、煮，1000W用在火鍋、爆炒。設19cm大口徑翻炒，溫度更勻循。 鍋達170°C高溫自動斷電降溫。紅、白、綠色，尺寸 323*302*210mm，容量2L，可拆卸鍋體，方便清洗。

Little pumpkin 小南瓜 多功能料理鍋 DRG-220A $368起

URINGO可拆式鍋體方便清洗

一鍋多功能可靈活切換，火鍋、煎肉、小食、燜飯、滿足多種煮食需求。1200W大功率底部環形發熱底盤，區別傳統電鍋的管式發熱，避免溫度不均勻。鍋達170°C高溫自動斷電降溫， 特設60°C保溫功能。灰白色，尺寸 342*302*225mm，鍋內膽直徑 : 270mm 鍋內膽深度91mm，容量3L，可拆卸鍋體，清洗方便。

URINGO 多功能一體電煮鍋 $468起

récolte附送30道料理食譜參考

尺寸細小，已集齊蒸、煮、烤、炸四種調理方式，天婦羅、壽喜燒、麻辣雞煲等任意發揮，附送30道料理食譜參考，輕鬆煮出不同的菜式，享受美味佳餚。多樣化配件，油炸護蓋、1.2公升陶瓷鍋、燒烤盤等。玫瑰紅、粉紅、海軍藍，尺寸︰240*175*220mm，淨重:約1.6kg，容量1.2公升。

récolte RPD-3(R) fête 日式小電鍋 $681起

Bruno 鍋身可放明火或電磁爐

炆、炒、蒸、炸一鍋四用，鍋身可放明火或電磁爐加熱，可調校65°C 用於保溫 至 210°C用於火鍋，24cm陶瓷易潔內層，最大容量2L，適合3至4人享用，隨機附有蒸隔、炸鍋蓋。紅色，尺寸：310*235*225mm，淨重6kg。

Bruno BOE065-RD 電陶爐炆燒鍋$1098

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