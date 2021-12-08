【芝士釀雞翼食譜】鹹香拉絲雙重芝味　簡易拆骨釀雞翼只需3步！

雞翼受人喜愛，而釀雞翼的程度更是有過之而無不及，因為已經拆骨，咬下去全是肉，骨都不用吮。較受歡迎的釀雞翼有明太子釀雞翼、糯米釀雞翼，而這次示範的是芝士釀雞翼，內餡被鹹香的車打芝士和拉絲的水牛芝士碎填滿，每口都極為香濃。



要學識做芝士釀雞翼，第一步當然是幫雞翼拆骨。許多人以為釀雞翼很難，不知道怎麼去骨，其實就只是簡單三步而已，切斷筋骨、拆肉、拉出雞骨，做熟了就發現很易上手。短片中的方法主要是用剪刀將雞骨與側邊的肉剝離，但其實你亦可以用刀，請按圖有詳細步驟講解去雞翼骨︰

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釀入雞翼的餡料是「兩溝」的車打芝士和水牛芝士碎，釀完建議用牙籤封口去煎，防止過多的芝士餡掉出。不過，雞翼封口之後，還是會有少量溶化了的芝士在煎的過程流出來，但對筆者而言，這反而是錯有錯著，因為芝士會黏在煎雞翼的皮，反而賦予了鹹香脆卜卜的芝味。若不想煎雞翼，可用焗的方式代替，先在焗爐鋪牛油紙，掃少許油，以200度焗雞翼15分鐘，轉220度多焗5分鐘，即成！

想口感更豐富，可在芝士中加入粟米粒或蘑菇。

芝士釀雞翼食譜

健康小貼士：

焗雞翼會比煎雞翼用得較少油，怕太高脂的話，可用焗的烹調方式代替。

攝影、攝錄、剪接：鍾瑞龍

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芝士釀雞翼（煎/Pan-fry）

2人分量 1級難度 20分鐘



材料︰

雞中翼8隻

芝士200克



醃料：

鹽3/4茶匙

糖3/4茶匙

生抽少許

生粉半茶匙

酒少許

油少許



做法：

1.雞翼洗淨及瀝乾水分，沿雞中翼的兩條骨剪開，一邊把雞肉向下褪，一邊將雞骨左右轉動，直至取出為止。

2.將醃料加入雞翼，醃20分鐘以上。

3.以小匙將芝士釀入雞翼內，用牙籤封口，鎖住芝士餡。

4.燒熱鑊下油煎雞翼，中小火煎至兩面金黃，即成。



不失敗秘訣：

*釀餡料時，可用鐵匙另一端把材料塞得更入。

*用牙籤封口，防止過多的芝士餡掉出。

*可用焗的方式代替煎雞翼，先在焗爐鋪牛油紙，掃少許油，以200度焗雞翼15分鐘，轉220度多焗5分鐘。

