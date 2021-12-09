永安減價｜南北行花菇半價意大利WMF鍋具3折　廚具美食低至2折！

聖誕節將至，大大小小的店舖推出不同的折扣優惠吸引顧客，永安百貨由即日起至12月27日舉行為期3星期的震撼節日優惠，傢俬電器、家品廚具等低至2折發售，門市及網站均享折扣。為免讀者眼花繚亂，記者從網站精選部分抵買商品供大家參考。



廚具方面，從網站中找到的不止有套裝，單件的中式鑊一樣大劈價如Lagostina 36厘米中式鑊由原價$4288現減至$1988，足足平了不$2300。若喜歡套裝也可以選擇WMF Gourmet Plus3件裝（20/24厘米雙耳煲連蓋、24厘米煎鍋），由原價$7100減至$2388，低至3折！

請按圖看精選廚房用品（鍋具、刀具、濾水器等）：

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震撼節日優惠當然不只有廚房用品，食品類亦同樣有減價，主要以零食為主，南北行的乾貨、湯包亦以優惠價發售。不過筆者認為食油類的是最抵買，以冷壓特級初榨牛油果油為例，原價$199現售$88，減至44折之餘更是健康之選。

請按圖看減價食品（罐頭、油、乾貨、零食等）：

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永安百貨震撼節日優惠

優惠期：即日至12月25日

優惠詳情：https://shop.wingon.hk/zh-hant/5644

