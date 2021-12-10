飲食熱話｜以色列推3D打印牛扒　人工培植減碳排放口感真牛無異？

牛扒不一定來至牛身上，原來可以3D打印出真牛扒？以色列一間初創公司MeaTech，將細胞培植結合3D打印技術，「印」出一塊牛扒。它不是植物肉，而是貨真價實的牛肉，MeaTech更指嘗試培植豬肉及雞肉，盼消除人類「殺生」的罪疚感同時對環保也有實質幫助。



3D打印技術愈趨成熟，不止是可以打印出零件、房屋、器官，就連食物如牛扒也可以打印出來。以色列一間初創公司MeaTech近日對外發佈，成功打印出貨真價實的牛扒，這塊牛扒重104克，相信是現時最大塊的培植肉扒。

以色列初創公司MeaTech，將細胞培植結合3D打印技術「印」出一塊牛扒。（Shlomi Arbiv）

不需要屠宰母牛小牛 擁有真正牛扒質感

初創公司MeaTech所打印出來的牛扒並不是植物肉，而是從小牛的臍帶組織抽取樣本之後，從臍帶組織分離出幹細胞，將幹細胞當作「種子」在培養器分化及培植，大規模製造牛扒所需的肌肉細胞及脂肪細胞，再造成打印素材。當打印成牛扒形狀後，需要擺放一段時間，牛扒內的細胞會進一步形成肌肉組織，從而擁有真正牛扒口感，最後便可推出市場。

初創公司MeaTech表示正改良技術，嘗試培植豬肉及雞肉。（YouTube@MeaTech）

請按圖看3D打印牛扒步驟：

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取代傳統畜牧業 減少碳排放

雖然團隊未公開製作成本，但認為3D打印可減少碳排放，因為畜牧業本來就會產生大量溫室氣體，若用此技術可取代畜牧業同時減少碳排放，不需要屠宰動物。

傳統畜牧業所需要的資源和碳排放都是比較多。（YouTube@MeaTech）

植物肉牛扒一樣可以3D打印

3D打印牛扒並不是新技術，約1年前另一間以色列初創公司Redefine Meat宣布，推出3D打印技術製作的素食牛扒「Alt-Steak」，該款創新的產品以大豆、豌豆蛋白、椰子脂肪、葵花籽油、天然色素及香料製成，標榜能作為天然及可持續使用的植物性替代肉。

團隊與廚師、屠夫、食品技術人員和其他專家合作，繪製了傳統牛肉的數據，利用工業級3D食品打印技術，製成像真度極高的植物肉。（Redefine Meat官網圖片）

團隊指，「Alt-Steak」除了「複製」牛肉的外觀及味道，所含有的營養也更豐富，它不但富蛋白質及較多纖維，脂肪含量亦較少，而且零膽固醇，比普通牛肉更加健康。「Alt-Steak」的質地，多汁，肌肉脂肪分佈及口感等，都是利用工業級3D食品打印技術，使用多種成分進行「印刷」，製成像真度極高的植物肉。而且製作過程對環境的影響也比牛肉減少了95%，使其更具可持續性。

請按圖看用「Alt-Steak」製作的菜式：

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資料來源：YouTube@MeaTech