健康湯水食譜｜杏汁雪耳桃膠湯潤肺止咳排毒美顏　濕重6類人不宜

杏汁雪耳桃膠湯可潤肺止咳，排毒美顏。滋陰潤肺的雪耳，益氣益腸的桃膠，配上兼備潤肺及潤腸的杏汁，在乾燥的冬季裡可滋潤養顏，調理身體內外。



杏汁雪耳桃膠湯可潤肺止咳，排毒美顏。

滋潤杏汁和湯水融為一體，有助潤肺及美肌。杏汁豬肺湯是傳統滋潤湯水，但素湯不用豬肺，卻可用杏汁煮雪耳、黃耳、桃膠等。製作杏汁不複雜，將南北杏浸軟，放入攪拌機，加水打成汁就是。取杏汁及其他湯料加入大滾水中煲湯，改慢火煮1.5-2小時。將近熄火前20-30分鐘才加入桃膠，便能保留桃膠咬感，不至於因水溶性纖維關係令桃膠完全溶在水裡。

滋潤杏汁和湯水融為一體，有助潤肺及美肌。

註冊中醫師潘仲恆提醒食用桃膠要小心，雖有助益氣、活血、止渴，但桃膠為樹脂，多吃容易有滯胃的感覺，消化能力較弱、患胃病的人士應注意食用，避免滯胃。腎病人士、孕婦及月經期間者也不建議食用桃膠。杏汁雪耳桃膠湯比較滋補，濕重體質人士不宜飲用，因會容易生濕。

杏汁雪耳桃膠湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「杏汁雪耳桃膠湯」之食用建議︰

~可潤肺止咳，排毒美顏。

~消化能力較弱，患胃病人士不建議食用桃膠，避免滯胃，而腎病人士，孕婦及月經期間者也不建議食用桃膠。

~一般人士服用此湯，建議可一周一次。不過，濕重體質人士不宜飲用，因為此湯水比較滋補，會容易生濕。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



杏汁雪耳桃膠湯，濕重體質人士不宜飲用，因為此湯較滋補，會容易生濕。

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【杏汁雪耳桃膠湯】（煲/ Boil）

2-4人分量 1級難度 1.5小時

材料︰

雪耳1個

桃膠20克

南北杏30克

紅蘿蔔200克

紅棗6粒

陳皮2塊

水1500毫升（煲湯）

水150毫升（攪杏仁汁）

鹽少許

做法︰

1.雪耳、桃膠洗淨，浸發1晚，挑走桃膠黑點及雜質。

2.南北杏洗淨，用水浸1小時，加入150毫升水用攪拌機拌成汁，備用。

3.其他材料洗淨，大火煲滾水，除桃膠、鹽外，加入其餘材料。

4.水再煮滾後，轉細火煲1小時，加入桃膠煲30分鐘，用鹽調味完成。

不失敗貼士︰

桃膠浸發後，會由硬粒固體發脹成膠狀，用手摘取黑點與雜質，或過篩隔走。

想保留桃膠咬感，可熄火前20-30分鐘才加入桃膠煲湯。