薑茶功效｜祛寒防感冒喝錯卻會火上加油？這5種人不能隨便喝薑茶

進入冬季後，時不時就有低溫特報，而醫師也發現，門診中的感冒患者也變多了！一般人對於小感冒的認知，就是多休息、喝薑茶、熱水、維他命C；但真的是這樣嗎？醫師提醒，對於「喝薑茶」這件事，其實是要喝對「證型」與「時間點」。



中醫看感冒分成：「風寒」與「風熱」

台灣中醫師郭懿潔說明，中醫的觀點不同於西醫，中醫是「整體觀」。以感冒來說，屬於中醫的「風邪」，風邪也有分「風寒」與「風熱」。「風寒」的患者比較容易怕冷、畏寒、鼻流清涕、咳嗽帶有稀白痰，或是些微的腹瀉。「風熱」者則會有發燒、喉嚨痛、沙啞、黃鼻水、咳嗽伴有黃色黏稠痰，也比較會口乾舌燥。一般可以用以上症狀鑑別，稍微區分自己的感冒是哪種類型。

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熬夜晚睡、火氣大的人，容易變成「風熱感冒」

至於，為什麼一樣的天氣，會造成不一樣的感冒類型？郭懿潔表示，這是「體質」關係。剛開始風邪侵襲體表，而陰虛有火氣的人，例如：習慣熬夜晚睡、壓力大、火氣重的人，比較容易變化成「風熱感冒」。而體質較無偏性或是偏寒的人，就容易往「風寒感冒」的方向發展。

另外，體質也會隨著年齡與生活狀態而改變，有些人過去感冒都會喉嚨痛、沙啞燒聲2個禮拜，最後變成纏綿的黃色痰；而現在感冒可能反而變成容易拉肚子，但是喉嚨痛、沙啞的機會及程度卻下降了。

喝薑茶祛寒防感冒，喝錯會「火上加油」

現在大家都知道，薑茶能夠驅寒防感冒，郭懿潔提醒，因為薑茶性質偏溫熱，只對於「風邪初期」，也就是剛感冒的時候，或是「風寒類型」的感冒有助益。若是對於「風熱類型」的感冒，再喝薑茶只會火上加油，這千萬要注意！

哪些人感冒咳嗽不能喝薑茶？（按圖👇👇👇）

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1. 喉嚨痛沙啞的人。

2. 黃鼻涕黃痰的人。

3. 半夜不睡覺的人。

4. 口臭便秘火氣大。

5. 覺得薑很辣的人。



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