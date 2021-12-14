木瓜營養｜護眼、抗發炎、防心血管疾病　萬壽果集5大健康好處

木瓜全年都有採收，但盛產期在8月中旬至11月下旬，在1-2月及5-7月的生產量較少。而木瓜因為含有豐富的抗氧化成分，所以也有萬壽果的美譽。
因為它可以抗發炎、預防心血管疾病，所以也曾經被世界衛生組織選為最營養的水果之一。以下就帶你了解木瓜有什麼好處！
▼木瓜5大健康好處（按圖了解👇👇👇）
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1. 抗發炎
因為木瓜含有凝乳蛋白酶、木瓜蛋白酶，這類蛋白質消化酶，可以幫助降低發炎的機率。
2. 預防心血管疾病
木瓜中含有維他命A、維他命C，有助於動脈粥樣硬化。
3. 保護眼睛
木瓜含有多種類黃酮，如葉黃素、玉米黃質、β-胡蘿蔔素，多食用木瓜有助防乾眼症、保護眼睛黏膜、提升免疫力等。
4. 提升免疫力
木瓜富含維他命C，有助提升人體免疫力。
5. 幫助消化
木瓜富含膳食纖維、果膠，有益於延緩血糖上升，同時它也是腸道益生菌重要的能量來源，能夠維持腸道功能健全，幫助排出腸道中的毒素。
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