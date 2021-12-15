巴西果仁營養｜硒含量極高護心保甲狀腺健康　專家籲勿超攝取上限

巴西果仁原產於巴西、玻利維亞和秘魯，是亞馬遜雨林的樹堅果，它們的表面光滑、滿載堅果香氣，生吃或烤焗皆可。巴西果仁營養集中而豐富，也是礦物質硒的最佳膳食來源之一，食巴西果仁對健康有莫大好處，當中包括：調節甲狀腺、減少炎症、強化心臟、大腦和免疫系統等，以下將分享６個巴西果仁的健康益處。



之前曾分享過9大健康堅果，當中就包括巴西果仁，它含有礦物質硒，可作抗氧化劑之用。今次就會再深入探討一下，巴西果仁對健康的好處，開始之前，先了解一下巴西果仁的營養成分。

一份1安士（28克）的巴西果仁營養價值如下：

熱量：187卡

碳水化合物：3.3克

蛋白質：4.1克

脂肪：19克

纖維：2.1克

維他命E：佔每日人體所需的11%

硒：佔每日人體所需的988%

銅：佔每日人體所需的55%

鎂：佔每日人體所需的33%

磷：佔每日人體所需的30%

錳：佔每日人體所需的17%

鋅：佔每日人體所需的10.5%

硫胺素：佔每日人體所需的16%

巴西果仁富含硒，僅一粒已含有96微克，相當於每日建議攝取量的175%，而綜觀其他同等分量的堅果，平均只提供少於1微克的硒。此外，巴西堅果亦比大多數其他堅果含有更高濃度的鎂、銅和鋅，儘管這些營養素的實質含量會因氣候和土壤而異，但巴西果仁還是較高，也是健康脂肪的極好來源，它有36%的脂肪屬於不飽和脂肪酸，被證明有益於心臟健康。

一粒巴西果仁，含有大約96微克硒，比其他堅果都高。（GettyImages）

1.富含硒

巴西果仁是硒的豐富來源，比任何其他堅果都含有更多這種礦物質，硒的每日建議攝取量為每日55微克，因此，1粒巴西果仁已有每日所需硒質的175%。硒是一種微量元素，對身體正常運作至關重要，尤其是甲狀腺等部位，它亦會影響你的免疫系統和細胞生長。

事實上，高水平的硒被指能增強免疫系統功能，對於癌症、感染、不孕症、懷孕、心臟病和情緒障礙等都有更好的結果。儘管硒缺乏症不常見，但世界上仍有許多人的硒攝入量不足，令身體未達至最佳狀態。在整個歐洲、英國和中東地區的人們，硒狀態便普遍不佳。

巴西果仁是保持或增加硒攝入量的高效方法，一項針對60人的研究發現，每天吃兩顆巴西果仁，與服用硒補充劑，同樣對提高硒水平有效。

1粒巴西果仁已有每日所需硒質的175%，能增強免疫系統功能和細胞生長等。（Pixabay）

2.維持甲狀腺功能

甲狀腺是一個小小的蝴蝶形腺體，位於喉嚨中，它會分泌幾種對生長、新陳代謝和體溫調節至關重要的激素。硒負責產生甲狀腺激素T3，以及另一種保護甲狀腺免受損傷的蛋白質，因此甲狀腺組織的硒濃度是最高的。

硒攝入量低會導致細胞損傷、甲狀腺活動率降低和自身免疫性疾病等，包括：橋本氏甲狀腺炎、格里夫氏症，它亦可能會增加你患甲狀腺癌的風險。中國曾有一項大型研究，硒水平低的人，患甲狀腺功能退化症、甲狀腺炎和甲狀腺肥大等甲狀腺疾病的機率，明顯比硒水平高的人高，這正好解釋了足夠硒攝入量的重要性。報告指，每日吃一粒巴西果仁，即可提供足夠的硒來維持正常甲狀腺功能。

3.改善甲狀腺疾病症狀

除了確保正常的甲狀腺功能外，硒還可以改善甲狀腺疾病患者症狀，以橋本氏甲狀腺炎為例，它是一種自身免疫性疾病，因甲狀腺組織逐漸被破壞，導致甲狀腺功能減退、疲勞、體重增加和發冷等一系列症狀。

有評論報告指，補充硒即可改善橋本甲狀腺炎患者的免疫功能和情緒，不過亦有兩項評論認為，未有足夠證據來確定硒在治療該疾病中的作用，因此建議再進一步研究此論點。

至於格里夫氏症，則是導致甲狀腺機能亢進的原因之一，令人產生過多的甲狀腺激素、體重減輕、虛弱、睡眠問題和眼睛凸出等症狀。研究表明，補充硒能改善甲狀腺功能，延緩格里夫氏症患者的部分症狀。儘管坊間未有以巴西堅果治療甲狀腺炎或格里夫氏症的研究，但將巴西果仁包含在飲食中，確是確保硒含量充足的好方法。

甲狀腺病很常見，苟芸慧、張可頤和岑杏賢等香港女藝人都曾是甲狀腺疾病患者。（資料圖片）

4.減少炎症

巴西果仁蘊含硒、維他命E、沒食子酸和鞣花酸等抗氧化劑，有助保持細胞健康，並且能對抗自由基對細胞所造成的損害。硒會增加一種酶「穀胱甘肽過氧化物酶」（Glutathione peroxidase，GPx）的水平，有助減少炎症，並保護身體免受氧化壓力、減少細胞被自由基所傷。

巴西果仁的抗炎作用，可透過單次、大劑量和小劑量，在較長時間內實現。一項針對10人的小型研究指出，單份20克或50克（即分別為4或10顆巴西果仁），可顯著降低多種炎症症狀，如：白細胞介素6 (IL-6)和腫瘤壞死因子α(TNF-α)等標誌物。

另一項為期3個月的研究，讓接受腎衰竭治療的人每天吃一顆巴西果仁後，他們的硒和GPx水平增加了，而炎症標誌物和膽固醇水平則顯著降低。然而，後續研究觀察到，一旦人們停止食用巴西果仁，這些數值就會恢復到原來的水平，亦即代表了需要長期改變飲食才能獲得巴西果仁的益處。

炎症是很多慢性疾病的起因，吃巴西果仁可降低炎症指數、改善症狀。（資料圖片／鄒家鳳攝）

5.對心臟有益

巴西果仁含有有益心臟健康的脂肪酸，如多元不飽和脂肪、抗氧化劑、礦物質和纖維，全都有助降低患心臟病的風險，一項針對10名健康成年人的研究，調查了食用巴西果仁對膽固醇水平的影響。研究人員給了受試者5、20或50克巴西果仁或安慰劑5，至9小時後，與接受較低劑量的組別相比，接受20克或50 克劑量的人，壞膽固醇水平明顯較低，而好膽固醇水平則較高。

另外一項研究，族群為正在接受腎臟疾病治療並患上硒缺乏症的肥人，報告指出，每天食用含有290微克硒的巴西果仁，8周後會顯著增加好膽固醇水平，從而降低患心臟病的風險。而另一項為期16周，並且針對肥胖青少年的研究則顯示，每日吃15-25克巴西果仁，能改善血管功能、降低壞膽固醇和三酸甘油脂水平。

結論是，巴西果仁對心臟健康有望產生正面影響，但還是需要進一步研究，確定最佳劑量以及哪類人士可獲得最大益處。

6.補腦

巴西果仁含有鞣花酸和硒，兩者都有益大腦，前者是一種多酚，具抗氧化和抗炎特性，對大腦具有保護和抗抑鬱作用；硒則維持大腦健康。

一項研究顯示，患有精神障礙的老年人，每天吃一顆巴西果仁，6個月後除了硒水平增加外，連語言流暢性和心理功能也得到改善。此外，阿茲海默氏症和柏金遜症等神經退行性疾​​病，原來與硒水平偏低有關，因此，確保有足夠硒攝入量十分重要。另有研究表明，補充硒或有助調節情緒低落，但真確性仍有待商榷。

巴西堅果提供了一些令人印象深刻的健康益處，但吃太多可能有害。

巴西果仁亦可促進心臟和腦部健康。（VCG）

吃太多隨時硒中毒？

巴西果仁有益歸有益，不過食得過量原來也有機會物極必反。事實上，攝入5,000微克硒（約 50 個中等大小的巴西果仁）會導致中毒，這種情況被稱為硒中毒，會導致呼吸問題、心臟病發和腎功能衰竭等。而過多的硒（特別是來自補充劑的硒）與糖尿病和前列腺癌風險增加有關。然而，在亞馬遜地區的傳統飲食中，即使硒含量偏高，也未表現出任何負面影響或硒毒性跡象。

儘管如此，專家認為吃巴西果仁還是要節制，成人的硒攝入上限為每天400微克，一粒巴西果仁約96微克硒，出於這個原因，除了要檢查營養標籤中的硒含量外，每日食用1至3個巴西果仁，是避免攝入過多硒的明智方法。此外，對堅果過敏的人有可能對巴西堅果過敏，需要避免食用。

資料來源：Healthline