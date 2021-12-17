【Gi味俱全】冬至不一定食湯圓！黃淑儀擂沙糯米糍包餡唔散6貼士

冬至將到，一家人總會聚在一起吃湯圓，取個意頭，希望團團圓圓。一顆顆白色的糰子，吃起來煙煙韌韌，還有流心餡料；其實跟湯圓類似的，還有糯米糍，而黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目裡分享擂沙糯米糍的做法，相當簡單，今個冬至可以考慮以它來代替傳統的湯圓！
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「擂沙糯米糍」的做法，她指自己在加拿大生活時，常常跟朋友開派對，一人負責一種食物，她通常都會整蛋糕，但自從學識做糯米糍後，反而會自製糯米糍，送去朋友家裡。糯米糍可以有很多餡料，如黑芝麻、豆沙、蓮蓉等，她今次示範的是黑芝麻餡。若然不想包糯米糍時餡料又散又軟，弄得四圍都是，記得要參考Gigi姐的小貼士。
請按下圖睇「擂沙糯米糍」的材料、步驟和貼士：
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擂沙糯米糍食譜
材料：
擂沙黑芝麻餡225克
糯米粉200克
水2杯
糖3/4杯（160克）
椰絲200克
杞子適量
小紙杯24個
做法：
1.擂沙芝麻餡分24小份冷凍至硬身備用。
2.將糯米粉、糖和水於大碗內拌勻。
3.將糯米粉漿用大火蒸20至25分鐘至熟，或以微波爐高火加熱6至8分鐘，至成軟身糯米糰。
除了擂沙糯米糍外，以下還有幾款煙煙韌韌的甜品食譜，包括：糖不甩、牛奶麻糬和芒果糯米糍，學識了之後，就不用再一味只煮湯圓了！
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