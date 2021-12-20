更年期飲食｜中醫推6大飲食建議緩解不適　這兩款飲品不宜攝取

女性更年期之後，容易出現陰道乾澀、骨質疏鬆、夜間盜汗、熱潮紅、失眠、情緒起伏大等症狀，台灣中醫博士樓中亮表示，進入更年期後，卵巢功能變弱，雌激素下降，因此會出現這些身理變化，建議民眾從6大飲食建議，緩解更年期不適，並保養身體。



雌激素的作用究竟有哪些？台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮指出，與雌激素相關的系統，如骨骼系統，雌激素能夠刺激成骨細胞的活動，抑制破骨細胞的活動，因此缺乏雌激素會造成骨質疏鬆。

雌激素也會影響泌尿系統，雌激素對陰道的作用是使陰道呈酸性（PH4-5），利於陰道乳酸菌生長，進而排斥其他微生物的繁殖，所以雌激素能增強陰道的抵抗力，預防陰道炎的發生。另外就是心血管系統，雌激素可降低血漿膽固醇及β脂蛋白含量，所以雌激素可預防高脂血症及動脈硬化。

更年期6大飲食建議（按圖看清👇👇👇）

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1. 不喝咖啡

台灣中醫博士樓中亮說，咖啡可能會加重熱潮紅及盜汗現象。且更年期後卵巢功能變弱，雌激素分泌減少，對鈣的吸收和利用會變差，很容易出現腰酸、背痛、腿抽筋等骨質疏鬆情況。另外，過量喝咖啡會影響身體吸收鈣及鐵，且咖啡有利尿效果，長時間大量喝咖啡容易造成骨質流失。

2. 不攝取熱性食物

樓中亮說，更年期體質偏燥熱，且此時黃體功能不足的婦女月經周期會縮短，一個月來2至3次，中醫認為此為「血熱」造成，吃熱性食物如油炸物、辣椒、胡椒、芥末、蔥、薑、蒜、韭菜、芫荽、荔枝、龍眼、羊肉、煙、酒等，會加重崩漏情況。

3. 不喝茶

樓中亮說，喝茶可能會加重更年期心悸症狀，而且也不適於有失眠的更年期患者。

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4. 喝豆漿

豆漿含有大豆異黃酮，又稱植物性雌激素，堅持喝豆漿，能夠補充植物雌激素，更好的緩解更年期不適症狀。

5. 喝牛奶

樓中亮說，喝牛奶可補充鈣質，且有促進睡眠的作用，因此能夠緩解更年期骨質疏鬆、失眠等情況。建議更年期的患者養成睡前喝牛奶的好習慣。

6. 輔助中藥材

樓中亮說，肝腎虧虛者可服用枸杞子、杜仲、菊花、知母、生地、熟地、桑葚子等中藥，有滋補肝腎、養陰填精功效。熱精神狀態不好，不妨服用百合、菖蒲、遠志、龍眼肉、浮小麥等，對補虛安神非常有效。

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