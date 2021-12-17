香蕉冷知識｜彎香蕉較甜？3類人不宜多吃甜度高低關鍵在熟度

吃起來香軟可口的香蕉，是許多人喜歡的水果之一，網友建議，挑選香蕉時，應以形狀彎的為主，吃起來比較甜而且更營養，但這是真的嗎？台灣農委會企劃及科技管理組答案是「香蕉不論是彎的或直的營養價值跟甜度都相同。」



香蕉之所以出現會彎曲弧度，原因為求陽光照射，多根香蕉聚集在一起，陽光沒辦法均勻的照射到所有果實，香蕉果實為了多照到陽光，而向上生長，所以形狀就變成彎的。香蕉營養成分與「直」、「彎」無關，而與熟度有關，綠色香蕉尚未成熟，但含多量澱粉，食用具有飽足感；至於顏色開始轉黃變熟的香蕉，營養價值相對較高。

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台灣台安醫院營養師劉怡里表示，愈熟的香蕉熱量愈低，愈熟青熱量愈高，例如，「未熟綠皮香蕉」每100g約90大卡，等到「成熟黃色香蕉」，熱量降為68大卡。不過，黃色香蕉熱量降低，但糖分卻增加，每100g的糖分約增加至10.8g，未熟綠皮香蕉每100g糖分約9.2g。建議想要控制體重者食用「綠皮香蕉」，因為膳食纖維高、抗性澱粉多，且身體難消化吸收。

劉怡里指出，香蕉含有豐富的水溶性膳食纖維，邊吃邊喝開水或牛奶，有助排便。再者香蕉富含維他命B雜（B6），能幫助蛋白質合成，提升免疫力。營養師強調，香蕉為高鉀高鎂高纖水果，且含有血清素，可說是好處多多，3高族群、身心壓力沉重族群可以適量食用，預防心血管疾病，並保持快樂心情。下列民眾則不宜多吃香蕉：

1. 正在減重者

2. 有糖尿病症狀者

3. 限鉀的腎臟病人



台灣食藥署提醒，購買時香蕉時，外觀以成熟、斑點少者為宜，貯藏時間較久，可避免香蕉快速催熟變黑。

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