浸冬菇貼士｜30分鐘冬菇全泡發不用搖不用煮　提鮮去雜質4大貼士

不用搖不用煮，只需4步驟並靜待30分鐘令乾冬菇全泡發，對比用傳統需要浸發過夜的方法，此方法的確快幾倍！若浸發冬菇時加入2種調味料及注意水溫，更可增添鮮味，及去除冬菇的雜質。

攝影：余曉彤



冬菇，不論用作家常菜、盅頭飯或是做節菜也是適合不過，大眾亦愛用乾冬菇全因其口感比鮮冬菇更厚實。不過，每次煮乾冬菇前都必須提前浸至軟身，快則3-4小時；慢則需要浸過夜才可以浸透，相當費時。倘若沒有足夠時間浸發的確令人苦惱，然而以下介紹一個不用搖不用煮，等待30分鐘便可將冬菇全泡發。

請按圖看30分鐘浸發冬菇步驟及貼士：

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加了生粉浸發的冬菇水不能使用

冬菇水可保留當成調味料之一，皆因冬菇水有蘑菇香精和鳥苷酸的鮮味，加入菜餚中可增添香氣。若然你是用以上方法浸發的話，這些水是不能使用，因為內裡都是塵埃和雜質不宜食用。如果食譜中需要保留浸冬菇水，建議不加任何調味料，只用溫水浸發。

謹記加了生粉浸發的冬菇水不能使用。

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