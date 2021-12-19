健康飲食｜3款低油低鹽低糖低熱量醬料調製教學　5關鍵讓醬更美味

世界各國的人都很喜歡沾醬，特別是日本與台灣。各式醬料也反映飲食文化，吃漢堡要加酸黃瓜醬、吃大阪燒要沾大阪燒醬、吃水煮肉片要沾沙茶醬，很多人不沾醬就不吃了。台灣營養師建議有慢性病的病友，自製「4低沾醬」以免傷身。



台灣衛生福利部台北醫院營養師蔡秀梅表示，有些病人愛好沾醬，即使因病住院要清淡飲食，也很難立即改變飲食習慣。住院時還有人盯著，但出院後一旦不忌口，就會增加腎臟、血管的負擔。其中高齡長輩、洗腎病人、糖尿病人、肥胖者尤其要注意，若無法完全拒絕醬料的誘惑，可自製「4低沾醬」，豐富味覺、增加食慾的同時，又不會因過鹹、過甜而傷身。

5關鍵讓醬更有味道

蔡秀梅鼓勵愛沾醬的民眾自製健康醬料「四低調味醬」，利用現有食譜中的調味醬再加一些小技巧，將普通的沾醬優化變身成為「低油、低鹽、低糖、低熱量」的4低美味醬料，控制「沾醬的慾望」，也控制血糖。蔡秀梅說明，製作沾醬有5個關鍵：

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1. 多利用食物本身特有的味道，例如芒果、番茄、南瓜。

2. 優先選擇不含有油脂的醬料。

3. 以代糖取代部分高熱量的砂糖。

4. 加高湯或水稀釋。醬愈稀、熱量愈低，將稠醬變糊、濃醬變淡，沾拌食物就不會沾過多的熱量與鹽分。

5. 加低脂乳酪或水果，利用乳酪熱量低、體積大的特點，加上少量水果，可調製低熱量的水果風味沙律醬。



3種醬自己動手做

蔡秀梅介紹三種簡單方便的4低沾醬，1湯匙的熱量都不超過11大卡，可用燙青菜調味、海鮮或肉類沾醬，若使用為沾醬需再依個人口味增加水量進行稀釋。以下為蔡秀梅推薦的幾項醬料調配方法。

1. 最對味的海鮮五味醬

材料：番茄醬3湯匙、醬油膏2湯匙、代糖1/2茶匙、烏醋1湯匙、油1/4茶匙、蔥末1/2茶匙、薑末1/2茶匙、蒜末1/2茶匙、開水4湯匙。

做法：將所有材料置於小碗中拌勻即可。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量10大卡、蛋白質0.3公克、脂肪2.7公克、納181毫克。

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2. 酸甜清爽的芒果沙律醬

材料：原味乳酪1/4杯、芒果1/4個。

做法：洗淨芒果後取出果肉，打成泥狀置於小碗中，加入乳酪拌勻。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量9大卡、蛋白質0.3公克、醣類4.7公克、脂肪0.9公克、納7.5毫克。

3. 法式酸醋沙律醬

材料：沙律油1/2茶匙、白醋2.5茶匙、辣椒粉1/4茶匙、代糖1/2茶匙、 芥末醬1/4茶匙、開水1湯匙、蒜仁1個。

做法：拍碎蒜仁，再與所有材料一併置於小碗中拌勻。

參考營養成分：1湯匙15克的熱量11大卡、蛋白質0.9公克、醣類1.9公克、脂肪1.1公克、納13.4毫克。

出門在外，最方便取得的應當是市售和風沙律醬，蔡秀梅提醒，若想要吃的簡單輕鬆無負擔，可以直接以醬1、水1的方式稀釋和勻。以一般市售的和風沙律醬評估參考營養成分，1湯匙15克的熱量約有10.8大卡、蛋白質0.3公克、醣類2.4公克、納242毫克。但市售的現成調味醬料中，鹽的成分通常較高，建議儘可能減量食用。

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