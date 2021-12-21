聖誕禮物｜無線便攜攪拌杯隨行果汁機　8精選$178起可製沙冰雪糕?

無線便攜攪拌杯，一人攪拌杯，隨行果汁機所描述的都是一隻小巧別致，按鍵即時攪拌的有蓋「咖啡杯」。這個一人小家電，最適合喜歡喝新鮮果汁、蔬果昔的朋友。它的價格一般都不貴，大概港元$300左右。通常利用USB充電，內置鋰離子電池，充電2小時可攪拌約10次。顏色繽紛，有粉紅、粉藍及白色等。



無線便攜攪拌杯，最適合喜歡喝新鮮果汁或蔬果昔的朋友。（bruno）

便攜攪拌杯的操作十分簡單，向杯內放入食材及少量水、牛奶、植物奶等，然後扣上摩打機身，按鍵啟動摩打攪拌。有些設計需要倒轉杯身，有些款式的刀片在攪拌杯的下方。攪拌程序完畢，輕輕搖晃杯身讓食材攪拌更均勻。然後，可以將整個攪拌杯帶出街，或在辦公室、郊遊、旅行時隨時飲用。

按圖了解市面上的多功能電鍋詳情（價錢介乎$178-$559）︰

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Equra杯身329克輕巧便攜

容量650ml，尺寸121 x 90 x 196mm，杯身輕巧，充電時長約2小時。共聚聚酯 Tritan材質，耐高溫耐摔。顏色提供︰粉紅色、粉藍色、白色、黑色。

Equra自動攪拌咖啡杯OE- 28547003 $178

VIOMI四葉刀片榨汁細膩

容量350ml，尺寸70x70x200mm。USB充電，充滿電後可榨出15杯果汁。使用共聚聚酯 Tritan材質，不鏽鋼四葉刀片，榨汁細膩。設安全制設計，杯體和機身一旦分離，摩打將自動斷電。每分鐘14500轉，動力強勁。顏色提供︰白色。

VIOMI 雲米便攜式榨汁杯VBH129 $218

Pinkoi 翻蓋式出水口飲用方便

容量380ml，尺寸85x100x195 mm，不鏽鋼3葉刀片和高速轉動，USB充電，滿電後可打約 10 杯。杯蓋藍燈顯示，雙擊開關按鈕，避免安裝不當。翻蓋式出水口，方便飲用。顏色提供︰藍白、灰白、粉紅白。Pinkoi 隨行果汁機 $256.7起

Vitantonio防滑矽膠墊安全設計

容量300ml，尺寸90x80x180mm。充電2小時即可攪拌約10次，USB充電。瓶身防水，可直接用清水沖洗。杯身有防滑矽膠墊、安全掣設計，要摩打機身與攪拌杯平穩緊扣才會啟動。顏色提供︰粉紅、粉藍、米黃色。

Vitantonio VBL-1000A-SB 無線便攜攪拌杯 $298

BRUNO開心果綠全行唯一

容量300ml，尺寸90x80x180mm。同一杯中攪拌及飲用，另送便攜杯蓋配搭使用，方便攜帶。充電2小時可攪拌約10 次，USB方式充電，設耐用不鏽鋼可碎冰刀片。瓶身防水可沖洗，具防滑矽膠墊。顏色提供︰粉紅、開心果綠、米黃色。

Bruno BHK249 USB 充電便攜式攪拌杯 $298

Blaupunkt多功能可製雪糕沙冰

容量340 ml（果汁）、200mL（冰飲），榨汁杯尺寸86 x 86 x 249 mm，慢攪杯尺寸96 x 96 x 216 mm。凍飲機、果汁機、沙冰機及雪糕機多功能合一，充電時長約3小時。使用共聚聚酯 Tritan材質，耐冷耐熱，可拆卸清洗。顏色提供︰紫色、白色、藍色。

藍寶Blaupunkt 無線便攜凍飲果汁機 $348

HiBlendr每分鐘21000轉動力強勁

容量350 ml，尺寸90 x 90 x200mm，每分鐘21000轉，冰沙，奶昔或嬰兒食品身在何處都能混合。USB充電，一次充電約2.5小時可攪拌出12-15杯飲料。加水和清潔劑開攪拌鍵即可清潔，內置智能安全功能組件，防止機身過熱。鋒利不鏽鋼刀片，40秒拌出順滑飲品。顏色提供︰寶藍色、珍珠白、粉紅色。

HiBlendr - Juice Cup Pro 折約$350

BEVVO續航持久攪拌最快

容量440 ml，尺寸71x71 x 248mm。攪拌時間只需數秒，果汁、冰沙、奶昔不結塊。充電只需1-2小時可使用15次。設鋁蓋防漏矽膠圈，耐用不鏽鋼可碎冰刀片，LED燈提示。顏色提供︰玫瑰金、銀色、白色、啞黑色。

BEVVO無線便攜式攪拌杯 $559

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