2022虎年十二生肖運程｜豬鼠較弱宜吃黑病位在哪？吃對顏色增運氣

虎年將至，十二生肖在虎年的運勢如何？要增強個人運氣及健康運，玄學家龍震天師傅表示，如果吃對了或多吃有利於自己的食物顏色有助改善運勢，並有具體建議給大家參考。



五行虎年吃對食物旺運勢

玄學有五行之說，金、木、水、火、土，相生相尅。12生肖及顏色也有各自的五行屬相，玄學家龍震天師傅說，選擇有利自己的食物顏色，可以有助「通氣」，氣順、氣通，運程更順，有助加強運勢。十二生肖在虎年多吃哪些食物更利運程？ 屬豬、鼠的朋友在來年的能量較弱，多吃黑色的食物有助加强運勢。

想增強健康運，改善運勢，請點擊下圖參考龍震天師傅給大家的建議︰

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十二生肖增強運氣宜吃甚麼？

虎、免︰屬火的食物。

蛇、馬︰屬土的食物。

猴、雞︰屬金的食物。

豬、鼠︰屬水的食物。

龍、狗、牛、羊︰屬土的食物。



流年病位位置及化解

龍師傅講到2022 年流年風水，小病位二黑星在西南方，大病位在正中間，可以在家居及寫字樓的這兩個位置放置五個銅錢來化解，擋煞保平安。

黑豆，蛋白質高，有效降低膽固醇。據《本草綱目拾遺》︰「服之能益精補髓，壯力潤肌，發白後黑，久則轉老為少，終其身無病。」(VCG)

五色食物養五臟 紅青黃白黑心肝脾肺腎

玄學及中醫理論同有五行之說，五行對應五色；五色各主五臟，有益於心、肝、脾、肺、腎。紅色養心、青綠養肝、黃色養脾、白色養肺、黑色養腎。

龍震天師傅簡介：玄學家、作家，擅長幫人分析命理，解決感情問題，著作二十八本，題材包括思想改變運氣，語言學，溝通技巧，愛情個案分析，心理學及行為解碼學）。



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