減肥｜堅持斷食卻瘦不下來？營養師揭6原因：水喝不夠代謝力不足

很多都說斷食法瘦身很有效；但為什麼一個減肥方式，總有人成功、有人卻失敗呢？



台灣營養師高敏敏分享，她也嘗試過斷食法，從晚上8點吃完晚餐後，就不吃東西、只喝無熱量的，到隔天中午再吃午餐；但並沒有極瘦、激瘦。以她而言，均衡飲食搭配微控卡，比較有效。

6大減肥瘦不下來原因（點圖放大👇👇👇）

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1. 身心理其實還沒準備好

有時候突然改變進食習慣，會使不適感嚴重、情緒起伏大，或是耐不住飢餓，認為肚子餓時，偷吃一點沒關係，其實都會導致燃脂失敗，建議先放寬斷食時間限制，再循序漸進執行。

2. 斷食餓過頭進食又亂吃

進食時間分配不均，像是斷食總是餓過頭，而進食時又選錯食物，吃一堆油炸物、甜點、加工品等，都會導致攝取過多熱量、血糖波動大。

3. 水喝不夠、代謝力不足

身體缺乏水分會容易更餓，建議多喝水能減緩飢餓感、維持身體新陳代謝，攝取量可由「體重X30」提高到「體重X35~40」。

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4. 熱量吃太少、營養不均衡

斷食法是限制時間，不是限制熱量，長期營養缺乏更會影響身體代謝機制，但注意也不要進食時吃過量，暴飲暴食也是瘦不下來的關鍵，建議以7分飽~8分飽為主。

5. 時間分配不均、睡前反而吃太多

前半天時間吃很少、後半天時間吃一堆，或是越接近睡前吃，此時新陳代謝、消化能力減弱，更容易累積脂肪、不易瘦。

6. 不追求瘦得快，要瘦得久

一個瘦身方式的興起，有人成功有人失敗，先問自己是否能長期維持、願不願意為身體付出，調整成一輩子適合自己的方式，建議想控制體態的人，找出原因及方法重新嘗試。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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