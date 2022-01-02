懶人蛋食譜｜3分鐘微波爐滑蛋三文治　免開火半熟滑蛋香濃脹卜卜

雞蛋三文治，很多人都喜歡吃，可能是炒蛋、也可能是蛋沙律。而不管是以上哪一種，都要開火炒蛋烚蛋。不過，有日本節目就介紹了一款微波爐滑蛋三文治的做法，不但免開火，全程更只需3分鐘，絕對是懶人必學的料理！



日本節目《得する人損する人》（中譯：生活小貼士）就請來搞笑藝人Sunshine池崎，分享自己的省時入廚貼士。池崎指自己有段時間收入很低，經常都只能靠食麵包度日，但他不想每餐都食白麵包，於是研究出不同的麵包製法，例如這次分享的3分鐘微波爐滑蛋三文治，感覺比蛋沙律三文治還好味，節目組判定這個食譜為「大成功！」外，亦吸引不少日本觀眾仿效。

Sunshine池崎為節目組示範微波爐滑蛋三文治。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇微波爐滑蛋三文治所需材料、步驟和貼士：

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微波爐滑蛋三文治食譜



材料：

方包1片（切4份）

雞蛋2隻

牛油少許

蛋黃醬2湯匙

鹽少許



做法：

1.雞蛋打入碗中，用叉輕力拂開。

2.微波爐以600W加熱雞蛋50秒。

3.方包切成4個三角形，中間再橫切開，切成口袋狀。

4.取出雞蛋，輕力攪拌幾次，再以600W加熱雞蛋20秒。

5.在方包中的口袋塗上牛油。

6.用叉把半熟蛋拂勻，加牛油、鹽拌勻，夾進方包裡，即成。



小貼士：

~雞蛋不用拂得太勻，蛋白和蛋黃分明一些，口感反而更濃厚。

~建議用暖水把刀浸熱再切麵包，切面會更工整。

~切忌用火燒熱刀，會令刀損壞。

~煮蛋中途攪拌一次雞蛋，即有半熟蛋的感覺。

~分次加熱是避免蛋煮得太老。



不少日本網民都試著自己做這個三文治，結果也十分成功，甚至比池崎在節目上做的更好看。（kumiko-jp.com）

資料來源：《生活小貼士》