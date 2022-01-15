賀年糕點2022｜鼎爺IKEA大師姐9款蘿蔔糕年糕精選　5招氣炸鍋煎糕

還有半個月就到農曆新年，是時候入手蘿蔔糕、年糕等賀年糕點歡度新春，今次精選多間賀年糕點品牌，大師級的有鼎爺、大師姐，老字號的如八珍、大同、恆香、奇華，還有家品百貨IKEA、新興即食品牌寶湖，各有風味最平$69一底。若要吃金黃香脆蘿蔔糕、年糕，最方便快捷必選氣炸鍋煎糕，但記留意以下5大要點。



大師姐用料講夠 首推薑汁年糕法國牛肝菌素蘿蔔糕

大師姐原名麥麗敏，是粵菜宗師江獻珠的首徒，為保存粵菜文化她寫過不少飲食專欄，又自創品牌「大師姐」，曾與不同高級食府和酒店crossover推出特色食譜。大師姐對食材要求極高，例如製作椰汁糕要入口馬來西亞頂級Mawa椰子，搾出的椰汁配日本北海道牛乳；做馬蹄糕指定新鮮馬蹄，只能拍不能切，有大有小才口感豐富等。

編輯特別推介法國牛肝菌素蘿蔔糕，牛肝菌與冬菇味道馥郁，完美取代傳統臘味，素葷者皆宜；而另一款必食推介就是用台南黑糖老薑做成的黑糖薑汁年糕，據說這款糕點是大師姐首創，推出後更有其他品牌爭相仿效。

按圖即看大師姐賀年糕點價格：

大師姐

送貨日期 : 2022年1月22日至26日

自取日期 : 2022年1月26日至30日

實貨糕自取點：

灣仔軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓

旺角廣東道982號嘉富商業中心17樓

訂購網址：https://www.dashijie.com.hk/tc/



八珍醬園 石磨米漿蘿蔔糕

提起八珍醬園，立即響起由細聽到大的廣告歌詞「八珍甜醋份外香～」，其實這個陪伴港人多年的老字號除了甜醋和豬腳薑外，每年都會推出賀年糕點。

八珍醬園一直用傳統手法製作糕點，以蘿蔔糕為例，坊間會用粘米粉開水製作米漿，口感較實淨和欠缺米香，八珍就堅持用原粒粘米，加水用石磨打成米漿，務求質感更幼滑細膩和富有米香，但處理時就更易弄散，煎炸糕點時尤其注意！

按圖即看八珍醬園賀年糕點價格：

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八珍醬園

送貨日期 : 2022年1月24日至28日

自取日期 : 2022年1月23至31日

門市自取點：

旺角花園街136A號 | 中環威靈頓街75號 | 筲箕灣東大街128F | 油麻地新填地街148號地下

訂購網址：https://www.patchun.com/

訂購電話：23926862



恆香賀年糕點套裝 8款精選76折

恆香老餅家一直是港人辦年貨的方便之選，單是年糕已有三款口味，分別是傳統糖年糕、椰汁奶黃年糕和粒粒紫薯年糕，多吃兩塊也不怕悶，當然還有人氣臘味蘿蔔糕、芋頭糕和紅棗糕等，每底價格由$118起。

恆香今年特別推出多種優惠套票，除了基本的多買多平禮券，還有8-10人家庭組合懶人包，76折便買齊8款人氣賀年糕點、酥餅禮盒，拜年送禮自用都可以！

按圖即看恆香老餅家賀年糕點價格：

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恆香老餅家

網店滿$600免費送貨

港九新界門市自取

訂購網址：https://www.hangheung.com.hk/

訂購電話：2479 2141



鼎爺私房菜明星級糕點 家鄉蘿蔔糕千層馬蹄糕

「鼎爺私房菜」由娛樂界名廚李家鼎開辦，主打粵菜的它每年都推出賀年糕點，雖然每底糕點近三百元「明星價」，甚至貴過一些五星級酒店出品，但阿爺廚藝了得，尤其撚手家鄉菜，自然吸引不少捧場客。今年「鼎爺私房菜」推出四款賀年糕，分別是家鄉蘿蔔糕、千層馬蹄糕、阿爺芋頭糕和椰汁年糕，優惠價一律$298。

「鼎爺私房菜」今年推出四款賀年糕。（鼎爺私房菜）

鼎爺私房菜

自取日期 : 2022年1月22至30日

門市自取點：

灣仔盧押道 23 號 The Phoenix 4 樓全層

九龍荔枝角道838號勵豐中心7樓705-706室

訂購網址：http://dingskitchen.hk/

訂購電話：4633 9887 (WhatsApp）



IKEA健康素糕 接骨木花橙香馬蹄糕素肉丸松露芋頭糕

有人說IKEA是一間「被傢俬耽誤的餐廳」，因為IKEA的肉丸、熱狗和薯餅等小食實在是大件夾抵食！去年瑞典品牌IKEA「踩過界」，推出融入西方元素的新年糕點接骨木花橙香馬蹄糕及植物素肉丸松露芋頭糕，因大獲好評而今年強勢回歸！

接骨木花橙香馬蹄糕（$69/600克）由酸甜橙香糅合馬蹄清甜，還散發淡淡的接骨花香，植物素肉丸松露芋頭糕（$79/600克）則採用由 IKEA 親自開發的植物素肉丸，加入芋頭及黑松露製出多層次口感，兩款均為全素食，與素葷親友共享時尚又健康的滋味。

IKEA 接骨木花橙香馬蹄糕（$69/600克）及植物素肉丸松露芋頭糕（$79/600克）（IKEA）

IKEA

所有糕點於全線瑞典美食廊現貨發售

購買日期：即日至2月28日



大同老餅家 傳統古法手製限量4款糕點

位於元朗的大同老餅家創立60多年，是歷史最悠久的唐餅店之一，店家堅持不用化學添加劑，大部份工序都由人手研造，搓、拍、壓、掐，連焗餅的火候與時間亦由擁有數十年經驗的老師傅一手包辦，因此產量比連鎖餅店少得多，但仍吸引大量忠實粉絲。

大同的賀年糕點只有四款傳統年糕、蘿蔔糕、芋頭糕和馬蹄糕，不在食材和口味上做變化，只循照傳統古法手製，大概吃的就是香港懷舊味道吧。

按圖即看大同老餅家賀年糕點價格：

大同老餅家

所有糕點於門市現貨發售

門市自取點：

元朗阜財街57號阜財街57號｜荃灣惠荃道22-26號綠楊坊L1 F2｜港鐵沙田站大堂20號舖｜灣仔利東街一號地庫B02-B03舖

訂購電話：2476 2630



華麗園斑蘭椰汁年糕清新 哪2款糕最快售罄？

華麗園於1950年創立，至今已有70多年歷史，但有別於一些老字號對傳統口味的堅持，它傾向創造新口味，例如斑蘭椰汁年糕，椰香與斑蘭香的奶香交織，加上翠綠顏色給人耳目一新的感覺，而另一款桂花馬蹄糕亦是編輯私心推介，以清香桂花配上爽甜馬蹄，甜而不膩，相信女生和女性長輩都會大讚！

順便一提，華麗園推出的糕點都精緻奢華，其中金箔玫瑰椰汁年糕和紅棗燕窩椰汁年糕已賣完，想送禮的你快把握機會下訂其他糕點！

按圖即看華麗園賀年糕點價格：

華麗園

網店購物滿 $1500免運費

自取日期：2022年1月2日至2月3日（視乎自取點決定）

自取地點：港九新界均設自取點，可在網店查詢

訂購網址：https://www.wahlaiyuen.com.hk/

訂購電話：2576 6335



寶湖廚莊高CP值金箔鮑魚糕 創新洛神花番石榴糕

寶湖廚莊是近年新興即食食品品牌，其養生湯包足料鮮味，連KOL雪姨和商台DJ阿正都極力推介！今年它推出4款賀年糕點禮盒，用料毫不手軟還加入矜貴食材，例如金箔椰汁年糕和鮑魚瑤柱蘿蔔糕，平均400克一個，$440六個，性價比極高！

除了傳統賀年糕點，寶湖廚莊更研發酸甜清新的洛神花番石榴糕、黑糖馬蹄糕（銷售點限定）和燕窩椰汁凍糕（銷售點限定），冷食清甜開胃，最適合新年大餐後小嚐解膩！

精選賀年年糕套裝 (環保裝) $440/4款400克賀年糕點（寶湖廚莊）

寶湖廚莊

網店購物滿$500可享有免運費

送貨日期 : 2022年1月23至1月25日

自取日期 : 2022年1月24至1月25日

自取地點：

葵涌大圓街12-22號瑞榮工業大廈8樓C室

訂購網址：https://tl-kitchen.com/



奇華餅家信用卡8折 免費送禮到親友家傳達心意

疫情關係，今年雖不方便上門拜年，但大家也可在奇華餅家網店訂購賀年禮盒，滿$350即可免費送上親友家中，傳達心意！（優惠期到2022年1月20日）

奇華餅家賀年糕點以年糕為主，加入不同口味如紅棗、椰汁、杏汁和黑糖薑汁，適合愛好年糕的朋友，而即日起至2022年1月20日，憑Citi信用卡於奇華餅家購買賀年糕品更享８折優惠。

按圖即看奇華餅家賀年糕點價格：

奇華餅家

網店購物滿$350可享有免運費

送貨日期 : 2022年1月22至1月31日

自取日期 : 2022年1月21至1月31日

自取點：

港九新界門市自取

訂購網址：http://www.keewah.com/

訂購電話：2785 6066



氣炸鍋懶人煎糕法 少油香口不怕膩

無論是蘿蔔糕、芋頭糕還是馬蹄糕，煎得金黃香口最好吃！不過傳統鑊煎難免用油，多吃兩件便「用盡quota」！假如家中有氣炸鍋，不妨底面放張錫紙，用氣炸的方式烹調糕點，透過高溫熱風對流翻熱糕點，做到少油卻香口的口感。

按圖看氣炸鍋煎糕5大注意事項：

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【氣炸鍋煎糕】加錫紙免油免清洗？蘿蔔糕及蛋煎年糕香脆貼士