盆菜2022｜保哥三姐9大特色盆菜最平$638　消委會5貼士教你點翻熱

農曆新年將至，又要為團年飯、開年飯等作準備，希望來年一家人平平安安、團團圓圓。受疫情影響，晚市堂食暫定，要在家享用豐盛一餐，食物包羅萬有、寓意「盆滿砵滿」的盆菜最受歡迎。今次精選了9間提供賣盆菜外賣的餐廳食肆，每間各具特色，就在新一年來臨前，以豐盛的一餐作結吧！



太興盆菜CP值高 花膠鮑魚21款美食再送優惠券

新年想食得豐富，寓意來年豐衣足食，鮑魚花膠海參矜貴盆菜不一定需要天價，CP值高的亦有不少選擇。太興集團今年推出3款6至12位用的盆菜，每款菜色都經過精心挑選，其中10位用盆菜就有多達21款矜貴美食，包括原隻蠔皇鮑魚、紅燜花膠、瑤柱蠔豉福袋、5星級燒肉、蠔皇海參、燒鵝、大蝦、紅燜花菇等，款款吸引，稱得上CP值最高的盆菜。

按圖看太興盆菜詳情

太興集團

鮑魚豐盛盆菜(6位用)（優惠價）$788（原價）$838

極品鮑參花膠至尊盆菜 (8-10位用)（優惠價）$2030（原價）$2130

極品鮑魚開心大盆菜 (12位用)（優惠價）$1930（原價）$2030

訂購網址：https://bit.ly/3zt2H3o

*凡惠顧盆菜送$168美食優惠券

*1月23日或之前預訂更可以優惠價訂購



保哥廚房 名廚尊貴之選

「保哥」廚藝毋庸置疑，他推出的盆菜更是信心保證，曾擔任粵菜酒家行政總廚和電視台烹飪節目主持的保哥，精選了多款貴價美食，包括紅燒海參、蠔皇金蠔、上湯原隻鮑魚、鮑汁花膠筒、蠔皇原粒日本瑤柱脯、生曬大虎蝦乾等，價錢亦只需$1588（包運費），性價比高。

按圖看保哥新年盆菜詳情：

保哥的盆菜選用了不少名貴食菜，不過價錢「貼地」，十分抵食！（圖片來源：保哥@Facebook）

保哥廚房

新年盆菜：（六位用）$1588

訂購網址：https://forms.gle/MdsxBE5bxZAvqmCD9

*急凍貨品滿$500，常溫貨品滿$300，均免運費至順豐智能櫃



三姐足料盆菜 加入招牌胡椒豬腳筋

與保哥一樣經常出現電視煮食節目的「三姐」，今年亦推出新春盆菜！三姐除了曾在電視烹飪比賽中取得冠軍外，亦獲法國廚皇會所獲頒藍帶五星獎，她今年推出三款盆菜，全部材料均由三姐挑選，包括蠔皇燜鮑魚、蔥油焗海蔘、金湯燉花膠、日本江瑤柱，另外，盆菜更加入三姐拿手招牌菜胡椒豬腳筋，令盆菜更風味獨特。

按圖看三姐新春盆菜詳情：

三姐海鮮飯店

新年盆菜：如意吉祥幸福素盆（六位用）$888

新春團圓蹄筋盆菜（六位用）$888

金玉滿堂至尊盆菜（六位用）$1288

訂購網址：http://www.fattymall.com/



八鄉盆菜 傳統圍村風味

不同酒家推出的盆菜都各有風味，不過要數到最傳統的，就莫過於新界圍村的盆菜了！八鄉南苑同樣推出三款盆菜，依照祖傳方法炮製，保留傳統風味，加入15種新鮮矜貴食材，包括原隻吉品鮑、一品瑤柱甫、花膠扣海参等，再配合柱候、麵豉醬等傳統秘製醬汁，令盆菜更富圍村特色。

按圖看八鄉南苑盆菜詳情

八鄉南苑

新年盆菜：

（四至六位用）$1188

（七至八位用）$1388

（十至十二位用）$1688

（十三至十四位用）$1888

電話：2488 9099 / 2488 2199、Whatsapp: 5488 9099

訂購網址：http://www.poonchoi.hk/

*於八鄉南苑網站登記成為會員後再訂購盆菜，可享95折優惠

*送貨服務 : 不設上樓，顧客需在可停車位置與我們的司機交收



周潤發都愛 屏山傳統盆菜炸鮮門鱔神仙雞

要數傳統新界盆菜，又怎可以不提屏山傳統盆菜，就連「民間特首」周潤發60大壽，都特登慕名而來，就知道不得了！它們推出的新年盆菜，選用了不少特色食材，包括屏山神仙雞、手打梅花鮫魚丸、炸鮮門鱔等，令整個盆菜更惹味。雖然盆菜每年都吸引不少名人捧場，不過價錢卻十分地道，值得市民於今個新年買來一試！

按圖看屏山傳統盆菜詳情：

屏山傳統盆菜

新年盆菜：

（八至十位用）$680

（十至十三位用）$800

訂購電話：2617 8000



Green Common養生素盆菜 新豬肉幾可亂真

疫情令市民更關心自己的健康，食得健康而且有營養，更成為不少市民選擇美食的考慮之一。Green Common繼去年推出養生素盆菜之後，今次再接再厲，以純素無五辛的20多款材料製成養生素盆菜，當中更加入近年流行的新豬肉福袋，幾可亂真，適合注重健康人士。

按圖看Green Common素盆菜詳情：

Green Common

新年盆菜：（四至六位用）（八折早鳥價）$638（原價）$798

訂購網址：https://www.greencommon.com/eshop/tc/



輝哥私房菜火鍋盆菜 最潮新食法

香港人喜歡打邊爐，就連傳統盆菜都可以加入火鍋的新食法！輝哥私房菜推出兩款火鍋盆菜，包括極上鮑魚花膠盆菜及美人鍋和牛海鮮盆菜，將盆菜和火鍋二合為一，並配上不同上乘材料，另外輝哥亦貼心預備自家秘製麻辣醬、盆菜專用麻油及脆脆米，可於火鍋盆菜最後自製脆脆米泡飯，提升食物鮮味之餘，更可以一滴不漏不浪費！

按圖看輝哥私房菜盆菜詳情：

輝哥私房菜

極上鮑魚花膠盆菜：（六位用）$899｜（十二位用）$1688

美人鍋和牛海鮮盆菜：（六位用）$1388｜（十二位用）$2688

訂購網址：bit.ly/Faigor_poonchoi

＊免費送貨服務或自取點自取 (自取額外送輝哥鮑魚)



富臨阿一鮑魚 米芝蓮3星矜貴盆菜

平民價以外，想吃得豪華矜貴，米芝蓮自是信心保證，由米芝蓮3星食府富臨飯店阿一鮑魚推出的限量新年盆菜，有四人及八人份，精選多款星級食材，包括日本吉品乾鮑魚、厚身札膠、北海道宗谷元貝、波蘭鵝掌等18款上乘食材等，還有玫瑰油雞、陳皮鯪魚球，沙爆魚肚等盆菜必選食材，是慰勞家人的最滋味團年飯！

按圖看富臨飯店阿一鮑魚盆菜詳情：

富臨飯店 阿一鮑魚

新年盆菜：四人份$3,880｜八人份$6,880

訂購電話：2869 8282 / 6061 1682

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

*連砂鍋奉上，若想用電磁爐，可另加$500選購氣爐套裝

*外送服務付加費九龍$100、新界$200，偏遠地區額外收費



米芝蓮2星新同樂 豪華皇冠吉品鮑盆菜

獲米芝蓮二星食府新同樂魚翅酒家亦推出豪華盆菜「鮑魚鵝掌元蹄盆菜」。4至6位用的盆菜選用了多款矜貴食材，包括了鵝掌、元蹄、烤鴨等，其中最豪華的盆菜更精挑4隻廿五頭日本皇冠吉品鮑，使整個菜式更顯奢華。

按圖看新同樂魚翅酒家盆菜詳情：

新同樂魚翅酒家

新年盆菜：4至六人份

$2188（選用南非紅燒即食鮑魚一罐8隻）

$3088（卅九頭日本皇冠吉品鮑4隻）

$3888（卅三頭日本皇冠吉品鮑4隻）

$7088（二十五頭日本皇冠吉品鮑4隻）

訂購電話：2152 1417

地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 食四方4樓401號舖

網址：www.suntunglok.com.hk



消委會提提你防食物中毒5大須知

1 訂盆菜宜預好份量



消費者除了應向持牌、衞生及可靠的商舖或食肆訂購盆菜外，更要留意食用人數，不要訂購分量過多的盆菜，以免因吃不完而要將食物重複翻熱，增加食物中毒風險。

2 取菜時間勿過早



最好於食用前半小時至一小時提取盆菜，避免盆菜放置在4°C至60°C的危險溫度範圍內超過4小時。如盆菜是由供應商運送，也要避免過早送到。若烹製好的食物如置於室溫超過4小時須棄掉。

3 翻熱食物要選合適器皿



自取盆菜時，消費者應向店員查詢翻熱盆菜所需時間，以及可否直接連盛器一起翻熱食物。此外，消費者亦應留意供應商是否有保溫袋、冰包等，以助保持食物在安全溫度範圍內。熱存的盆菜應保持在60°C以上，而經冷藏處理的盆菜則應保持在4°C或以下。

4 送達時檢查溫度



如盆菜是由供應商運送，消費者在盆菜到達時，應檢查一下食物是否保存在上述的安全溫度範圍內，如熱存的盤菜到達時是否只是微暖。如有溫度計量度食物溫度則更佳。

5 翻熱有竅妙



~翻熱盆菜前應聞一聞，如發現有異樣要立即棄掉。而翻熱時，中心溫度須達75°C或以上，或以慢火完全煮沸再加熱約5至10分鐘。分量較大的盆菜則需要較長時間才可令食物熱透。

~在加熱過程中，緊記要不時翻轉放在上層和下層的食物，確保所有食物都能充分翻熱。

~進食時亦應以細火一直加熱，把盆菜的溫度保持在60°C以上。有需要時可加入適量的水以防燶底。

~切記進食時要使用公筷和公羹，避免交叉污染。

~盆菜最好一次過吃完，避免將食物重複翻熱。