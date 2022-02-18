癌症｜8大抗癌食物大公開　蘋果、菠菜應多吃　要戒烤炸及「它」

癌症已連續39年蟬聯10大死因之首，據台灣衛生福利部統計，癌症死亡率排名第1、2名的肺癌與肝癌已長達41年不變，而其它如大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌等癌症也是，若想要預防癌症找上門，不僅需要好好調整平時的生活習慣，也需控制自己日常的飲食才能有效抗癌！

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟該如何吃才能預防癌症？《Hello醫師》為大家統整8種最佳的防癌食物、抗癌必備的飲食原則，以及提供癌症病人正確的飲食方法！

以下８種都是最佳預防癌症的食物（按圖了解！）

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吃甚麼才能預防癌症？8大最佳抗癌食物大公開

美國癌症研究機構證實，有許多蔬果與全穀物能有助於一般人對抗癌症，以下列出8種最佳抗癌食物：

1. 蘋果

蘋果內含豐富的植物性凝血素，可以刺激淋巴細胞分裂，亦能誘發產生干擾素，增強免疫力，是防癌最佳的食物之一。不僅如此，蘋果纖維中的果膠，能清除腸道有害物質而擊退致癌物質，可預防大腸癌之形成；其中更含有膳食纖維、維他命C、維他命E、β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔素及茄紅素，能使細胞不易癌化，免於受到活性氧化傷害，有助降低罹患如大腸癌、口腔癌、喉癌、肺癌的風險。

2. 櫻桃

櫻桃除了含有維他命A、維他命C、花青素，還有鉀等礦物質，亦含豐富的褪黑激素，能提高體內褪黑激素的含量，降低罹患乳癌、攝護腺癌的風險，而其強力的抗氧化作用，還能除去有害的游離自由基，保護體內細胞，預防心血管疾病、腦細胞退化以及降低罹患口咽癌、喉癌和肺癌的風險。

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3. 葡萄

葡萄皮內含有白藜蘆醇（又稱逆轉醇，Resveratrol）主要藉由誘導癌細胞週期停滯，促使細胞凋亡，經研究顯示，白藜蘆醇能有效抑制人類大腸癌細胞生長達70%，還能抑制人類乳癌細胞生長。不僅如此，葡萄籽及葡萄皮富含丹寧酸、兒茶素和花青素，皆是人體內不能自行合成的天然物質，效用可抵20倍的維他命C及50倍的維他命E，能有效對抗肺癌、膀胱癌等。

4. 蔓越莓（小紅莓）

蔓越莓不僅富含維他命C、膳食纖維、熊果酸及苯甲酸，其中的A型原花青素化合物

（A-Proanthocyanidin）還能使大腸桿菌不易黏附在尿道黏膜表面，因而能夠預防泌尿道感染；裏面含有酚類化合物，也對預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌有一定幫助。

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5. 紅蘿蔔

紅蘿蔔是飯桌上常見的配菜，它的抗癌能力來自於β-胡蘿蔔素和其他植物化學物質，而β-胡蘿蔔素能經由肝臟代謝轉換成維他命A，降低罹患大腸癌、胃癌、肺癌、胰臟癌、膀胱癌、泌尿道上皮癌的風險。

6. 合桃

合桃裏面除了含有多酚、維他命E、α次亞麻油酸、植物固醇、褪黑激素、單寧酸、亞麻酸、鞣花酸、併沒食子鞣質等營養素。其中多酚可使癌細胞腺粒體的細胞色素C釋出，而致癌細胞凋亡，且多酚中之芸香醇亦有助胰臟細胞凋亡，降低罹患胰臟癌的風險；而併沒食子鞣質、褪黑激素及維他命則可以減少氧化壓力、抗發炎和致癌基因表現，有效對抗多種癌症。

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7. 菠菜

菠菜屬黃綠色蔬菜，因含有大量β-胡蘿蔔素可防止活性氧功能，阻止細胞癌化、分裂和繁殖，可使免疫細胞增強及抑制癌細胞生長，而β-胡蘿蔔素能經由肝臟代謝轉換成維他命A，降低罹患結腸直腸癌、胃癌、肺癌、胰臟癌、膀胱癌、泌尿道上皮癌的風險。

根據統計，菠菜食用較多的地區，胃癌及大腸直腸癌發生率均較低；同時根據研究證實，食用菠菜對肺癌有防治效果，對口腔癌、鼻咽癌、食道癌、乳癌之防治亦可能具有效果。

8. 十字花科蔬菜

除了綠色花椰菜，十字花科蔬菜還包括抱子甘藍、油菜花、白蘿蔔等，裏面含有硫代葡萄糖苷、葉酸、黃酮醇、膳食纖維、維他命C、類胡蘿蔔素（β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素）。

美國加州柏克萊大學的研究人員曾針對花椰菜進行的研究，發現其中不僅富含抗氧化營養素、膳食纖維，亦含吲哚-3-乙酸，能減少致癌動情激素代謝產物，抑制癌細胞的分裂與生長，降低罹患乳癌和子宮癌的風險。

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運動、少酒、避油炸！抗癌必備5大飲食原則

1. 多吃蔬果，攝取多種營養：每天至少食用5份新鮮水果及蔬菜，適量食用、穀類、穀物產品、米、麵或豆類等食物。

2. 限制高脂肪食物的攝取：攝取過多脂肪容易造成肥胖，提高雌激素分泌從而提高乳癌與子宮癌症的罹患風險；為吸收多餘的脂肪，人體會提高膽酸分泌，而膽酸可能受腸道細菌作用而轉變為致癌物。因此建議減少飽和脂肪酸的攝取量，適量由魚類、橄欖油中攝取不飽和脂肪酸如Omega-6、Omega-3等優質脂肪。

3. 規律運動、保持適當體重：適當運動不僅有助維持體重，也可減緩心肺耐力的衰退，建議每天至少進行中或中高強度的運動達30分鐘。

4. 避免酒精類飲料的攝取：喝酒或含有酒精的飲料會提高罹癌風險，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍。特別是有酒精不耐症的人，因先天缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2），喝酒除了容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，還會大幅提高罹癌的機率。

5. 遠離油炸、燒烤食品：高溫油炸或燒烤的過程會導致食物產生名為「多環芳香烴」的致癌物，提高罹癌風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何吃才能預防癌症？8大最佳抗癌食物大公開】