IKEA情人節食譜｜前菜主菜甜品13個提案　廚具+大餐營造浪漫氣氛

情人節，心無旁驁，一於留家共晉晚餐，要營造浪漫氣氛可由廚具、餐具開始，材料、食譜初哥有初哥的選擇，冇時間也有冇時間的做法，一頓豐富美味的情人餐，具備前菜、主食、甜品...話咁易就煮好！IKEA現在還推出冬季優惠，急凍菜也減價，那便不用被迫捱貴菜啦！



IKEA推出多款打造浪漫溫馨情人節的布置、廚具、食材等，各大元素齊備，還有食譜參考，由早到晚，由小食到主菜，處理簡單，價錢經濟，比外賣、到會來得更有誠意和心思！

營造浪漫氣氛，由下廚一刻開始！（IKEA）

按下圖看IKEA打造浪漫溫馨氣氛的實用廚具、餐具精選：

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誰說急凍食物無益不好吃，只要懂得處理一樣可以做出星級水準，好睇好味。IKEA推出不同小吃或主食、甜品食材外，還附有官方食譜，簡單易煮，變身大廚無難度。IKEA冬季優惠還包括一些急凍蔬菜，例如嘅​​GRÖNSAKSKAKA急凍蔬菜薯餅，原價$53，優惠價$43；HUVUDROLL素菜丸原價$59，優惠價$49，優惠期至2月16日。

按下圖看IKEA炮製情人節大餐的精選食材及食譜，包括3個前菜、7個主菜、3個甜品提案等：

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營造浪漫溫馨氣氛，還可錦上添花，蠟燭、燈光也可幫上一把，按下圖看有哪些選擇？

宜家家居

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地庫

電話：3125 0888

網址：www.IKEA.com.hk

