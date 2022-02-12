健康湯水食譜｜去濕素湯淮山蓮子黨參湯　健脾安神補腎孕婦不宜

淮山蓮子黨參湯有助健脾安神、去濕除痹。在春天的時分，注重養脾、健脾，若脾虛，易生濕，去濕的治本之法是健脾。

攝影︰尹嘉蔚



中醫經常強調健脾的重要性，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等。註冊中醫師上次推介「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和周身痠痛。今次這款素湯「淮山蓮子黨參湯」所用的中藥材湯料較少，仍然有健脾安神、去濕除痹（周身痠痛）之效。

淮山蓮子黨可健脾安神、去濕除痹。

淮山蓮子黨參湯的材料，各自的功效簡略如下︰

蓮子︰補脾養心

合桃︰補腎溫肺

淮山︰益氣補肺

黨參︰益氣健脾

麥冬︰潤肺除煩

生薏仁︰利水滲濕

紅棗︰養血安神



湯料主要有蓮子、合桃、淮山、黨參、麥冬及生薏仁等。

淮山蓮子黨參湯食譜

按圖深入了解食材的療效︰

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註冊中醫師潘仲恆對「淮山蓮子黨參湯」的食用建議︰

淮山蓮子黨參湯可健脾安神、去濕除痹。

每周可飲3-4碗。一般人可服，孕婦宜諮詢家庭醫生。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



淮山蓮子黨參湯一般人可服，孕婦宜諮詢家庭醫生。

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【淮山蓮子黨參湯】（煲/Boil）

4-6人分量 1級難度 1小時

材料︰

淮山50克

蓮子10克

合桃30克

麥冬20克

黨參30克

生熟薏仁各10克

紅棗3粒

水2公升

鹽適量

做法︰

1.全部材料洗淨。

2.大火煲滾水，加入全部材料。

3.水再滾後，轉細火煲1小時。

4.加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰可用鮮淮山代替乾貨，湯水更甜滑。