健康湯水食譜｜去濕素湯淮山蓮子黨參湯　健脾安神補腎孕婦不宜

淮山蓮子黨參湯有助健脾安神、去濕除痹。在春天的時分，注重養脾、健脾，若脾虛，易生濕，去濕的治本之法是健脾。
攝影︰尹嘉蔚
中醫經常強調健脾的重要性，當陽氣不足，氣血會不順，臟腑缺乏滋養。若脾胃功能差，體內濕氣排不出，會感到身體很重、四肢怠倦、精神不濟、四肢乏力、心情抑鬱、膚色黯淡無華等。註冊中醫師上次推介「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和周身痠痛。今次這款素湯「淮山蓮子黨參湯」所用的中藥材湯料較少，仍然有健脾安神、去濕除痹（周身痠痛）之效。
淮山蓮子黨參湯的材料，各自的功效簡略如下︰
蓮子︰補脾養心
合桃︰補腎溫肺
淮山︰益氣補肺
黨參︰益氣健脾
麥冬︰潤肺除煩
生薏仁︰利水滲濕
紅棗︰養血安神
按圖深入了解食材的療效︰
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註冊中醫師潘仲恆對「淮山蓮子黨參湯」的食用建議︰
淮山蓮子黨參湯可健脾安神、去濕除痹。
每周可飲3-4碗。一般人可服，孕婦宜諮詢家庭醫生。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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【淮山蓮子黨參湯】（煲/Boil）
4-6人分量 1級難度 1小時
材料︰
淮山50克
蓮子10克
合桃30克
麥冬20克
黨參30克
生熟薏仁各10克
紅棗3粒
水2公升
鹽適量
做法︰
1.全部材料洗淨。
2.大火煲滾水，加入全部材料。
3.水再滾後，轉細火煲1小時。
4.加適量鹽調味完成。
不失敗秘訣︰可用鮮淮山代替乾貨，湯水更甜滑。