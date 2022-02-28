堅果｜專家教堅果正確保存方法免生致癌物　日食幾多有益心血管？

花生、堅果屬健康零食之選，即使大部分屬「高脂」，但卻是好的脂肪，適度食用有益心臟。然而保存不當隨時有益變有害健康，因發霉的花生、堅果會帶有致癌物質黃麴毒素，台灣林口長庚臨床毒物中心護理師譚敦慈在節目分享正確堅果正確保存方法。



花生堅果有益心血管健康 專家建議每日進食分量

花生堅果是脂肪、纖維和蛋白質的良好來源，當中大部分脂肪屬不飽和脂肪酸，適量食用有助降低體內膽固醇，保持血管暢通，減低罹患心臟病和中風的風險。英國心臟基金會建議控制堅果食用分量約30克（即一手），如進食太多的話，則容易攝入過多熱量，導致肥胖。以市面上最常見的花生及堅果種量為例，最高熱量的是合桃，每30克約含199千卡；最低熱量的是花生，每30克約含163千卡。

花生和堅果的總脂肪含量高，但大部分脂肪屬不飽和脂肪酸，即坊間說的「好」脂肪。（VCG）

花生堅果發霉易產致癌物 加熱不能消除毒素

儘管花生堅果是有益健康的食物，但當儲存不當並發霉，便成為有害健康的食材。因為發霉的花生堅果會帶有致癌物黃麴毒素（Aflatoxin），國際癌症研究機構（The International Agency for Research on Cancer，IARC）將所有天然存在的黃曲霉毒素列為第1組致癌物，即令人類患癌的物質，若長期攝取低劑量的黃麴毒素，或會引發肝癌的風險。

美國心臟協會建議成年人每周吃大約4份無添加鹽和油的堅果，有助降低體內膽固醇，保持血管暢通。（photoAC）

黃麴毒素來自變質穀類、豆類等食物中所產生的黃麴菌，當發現豆穀、堅果類發霉了，安全起見建議整包丟掉，因為黃麴菌的黴菌孢子可能早已污染整包食物了。以開殼花生來說，如其中一粒已壞掉，應整夾都棄掉。另外，黃麴毒素是耐高溫的，所以高溫烹調也不能將毒素消除，因此最安全的做法便是將堅果類食物好好保存，避免產生出黃麴毒素。

以開殼花生來說，如其中一粒已壞掉，應整夾都棄掉。（Pixabay）

請按圖看堅果正確保存方法（以下為自家烤製後的保存法）：

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資料來源：TVBS、消委會

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