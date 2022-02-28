謝安琪偕愛女挑戰士多啤梨蛋糕失敗1個關鍵　米白色巨型廚房曝光

謝安琪（Kay）近日與愛女挑戰整蛋糕，送給友人做生日禮物，兩母女同心協力，相當溫馨。不過，雖然已經是用現成的海綿蛋糕做底，最後還是失敗收場、山泥傾瀉式倒塌，Kay直言對自己廚藝從此失去信心，幸好老公同囡囡一樣畀面食晒。今次的蛋糕Vlog，亦令Kay家中的巨型廚房曝光，Kay一向鍾情米白色系衣服，就連廚房的所有佈置、家電都以同樣色調為主，簡約有氣質！



謝安琪（Kay）近來喜歡拍Vlog，日前她就分享與4歲愛女張靖（Kakaball）整蛋糕的片段，片段開初，Kakaball就紮紮跳說：「We are the chef！」更表示今次要整士多啤梨蛋糕給Fafa姐姐。雖然兩母女用的都是已準備好的材料，如：現成海綿蛋糕、已切片的士多啤梨，基本上要疊好就完成，可惜不夠挺身的素忌廉卻成了敗筆，Kay形容：「好似山泥傾瀉咁樣」，又指今次經歷大大削弱她對自己廚藝的信心，因此整到一半她已不想再拍片，惟老公張繼聰最後還是把短片剪輯及公開。

Kay與愛女Kakaball一齊整士多啤梨蛋糕。（Instagram：kaytse）

十幾年前，Kay（左）與王菀之亦曾亮相《美女廚房》大展廚藝，製作「紗布蟹皇豆腐餃」。（無綫電視節目截圖：《美女廚房》）

整蛋糕的步驟相當簡單，見Kakaball玩得相當開心，亦有落手落腳打忌廉，相信是很好的親子活動。而Kay的簡約廚房亦在影片中曝光，之前已有傳媒報道過Kay一家人居於大埔比華利山4000呎獨立屋，從兩夫婦Instagram不時見到客廳、泳池、飯廳等，但廚房就相對少出現，而今次由於張繼聰用上廣角鏡頭拍攝，令巨型廚房曝光。Kay平時打扮有氣質，以文青風、森林系等米白色系服飾為主，而家裡的廚房重地，原來亦一樣以白色為主調，不論廚櫃、雪櫃、多士爐、枱、碗、廚師機等等，通通都是白色，簡約之餘，與Kay亦襯到絕。

請按下圖睇Kay與Kakaball整蛋糕的點滴：

+ 6

Vegan whipped cream穩定性低易似山泥傾瀉？

Kakaball在旁邊偷食忌廉，而Kay就在片中自嘲：「總括嚟講我覺得今次好成功，廚師自己本身好滿意，至於呢個蛋糕我覺得藝術成分好高，cream、質地、成個形狀可以話好難整返一樣。」她承認今次失敗之處在於忌廉，但她不會因而放棄，並謂：「究竟點解會咁樣？我唔想再講……不過我會再接再厲，我會研究好啲，令到Vegan whipped cream穩定返啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣，下次我一定會成功嘅！」

蛋糕成品，其實味道不錯，但Kay就未掌握到素淡忌廉的稀稠度。（Instagram：kaytse）

由於這次的士多啤梨蛋糕效果不似預期，但Kay指味道其實不錯，所以她與Kakaball最後都有將蛋糕食完，而張繼聰都有份一齊食，又拎住蛋糕自拍。雖然Kay信心受打擊，不過倪晨曦（Elva）、余安安和張紋嘉等都有留言鼓勵，本身是素食者的Elva說：「Vegan whipped cream😋the cake still looks very delicious to me.（是素淡忌廉，蛋糕看起來仍然很好味！）」Kay就回覆：「真係好味㗎😂如果用罐裝椰奶整cream就容易成功啲，不過FaFa唔鍾意椰子味，我今次就買咗nuts milk cream，其實好好味只係唔夠企身。」此外，很多粉絲也留言鼓勵和安慰，汲取今次經驗後，相信Kay下次一定會整得更好！

請按下圖睇更多Kay和家人的自拍照：