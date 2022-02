謝安琪偕愛女挑戰士多啤梨蛋糕失敗1個關鍵　米白色巨型廚房曝光

謝安琪(Kay)近日與愛女挑戰整蛋糕,送給友人做生日禮物,兩母女同心協力,相當溫馨。不過,雖然已經是用現成的海綿蛋糕做底,最後還是失敗收場、山泥傾瀉式倒塌,Kay直言對自己廚藝從此失去信心,幸好老公同囡囡一樣畀面食晒。今次的蛋糕Vlog,亦令Kay家中的巨型廚房曝光,Kay一向鍾情米白色系衣服,就連廚房的所有佈置、家電都以同樣色調為主,簡約有氣質!



謝安琪(Kay)近來喜歡拍Vlog,日前她就分享與4歲愛女張靖(Kakaball)整蛋糕的片段,片段開初,Kakaball就紮紮跳說:「We are the chef!」更表示今次要整士多啤梨蛋糕給Fafa姐姐。雖然兩母女用的都是已準備好的材料,如:現成海綿蛋糕、已切片的士多啤梨,基本上要疊好就完成,可惜不夠挺身的素忌廉卻成了敗筆,Kay形容:「好似山泥傾瀉咁樣」,又指今次經歷大大削弱她對自己廚藝的信心,因此整到一半她已不想再拍片,惟老公張繼聰最後還是把短片剪輯及公開。

Kay與愛女Kakaball一齊整士多啤梨蛋糕。(Instagram:kaytse)

十幾年前,Kay(左)與王菀之亦曾亮相《美女廚房》大展廚藝,製作「紗布蟹皇豆腐餃」。(無綫電視節目截圖:《美女廚房》)

整蛋糕的步驟相當簡單,見Kakaball玩得相當開心,亦有落手落腳打忌廉,相信是很好的親子活動。而Kay的簡約廚房亦在影片中曝光,之前已有傳媒報道過Kay一家人居於大埔比華利山4000呎獨立屋,從兩夫婦Instagram不時見到客廳、泳池、飯廳等,但廚房就相對少出現,而今次由於張繼聰用上廣角鏡頭拍攝,令巨型廚房曝光。Kay平時打扮有氣質,以文青風、森林系等米白色系服飾為主,而家裡的廚房重地,原來亦一樣以白色為主調,不論廚櫃、雪櫃、多士爐、枱、碗、廚師機等等,通通都是白色,簡約之餘,與Kay亦襯到絕。

Vegan whipped cream穩定性低易似山泥傾瀉?

Kakaball在旁邊偷食忌廉,而Kay就在片中自嘲:「總括嚟講我覺得今次好成功,廚師自己本身好滿意,至於呢個蛋糕我覺得藝術成分好高,cream、質地、成個形狀可以話好難整返一樣。」她承認今次失敗之處在於忌廉,但她不會因而放棄,並謂:「究竟點解會咁樣?我唔想再講……不過我會再接再厲,我會研究好啲,令到Vegan whipped cream穩定返啲,唔好再好似山泥傾瀉咁樣,下次我一定會成功嘅!」

蛋糕成品,其實味道不錯,但Kay就未掌握到素淡忌廉的稀稠度。(Instagram:kaytse)

由於這次的士多啤梨蛋糕效果不似預期,但Kay指味道其實不錯,所以她與Kakaball最後都有將蛋糕食完,而張繼聰都有份一齊食,又拎住蛋糕自拍。雖然Kay信心受打擊,不過倪晨曦(Elva)、余安安和張紋嘉等都有留言鼓勵,本身是素食者的Elva說:「Vegan whipped cream😋the cake still looks very delicious to me.(是素淡忌廉,蛋糕看起來仍然很好味!)」Kay就回覆:「真係好味㗎😂如果用罐裝椰奶整cream就容易成功啲,不過FaFa唔鍾意椰子味,我今次就買咗nuts milk cream,其實好好味只係唔夠企身。」此外,很多粉絲也留言鼓勵和安慰,汲取今次經驗後,相信Kay下次一定會整得更好!

