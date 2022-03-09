養顏貼士︳補膠原蛋白別吃雞腳豬手！皮膚彈滑秘訣只需2大類食物

肌膚保持彈性是女士夢寐以求的事，常聞雞腳、豬手、雪耳、木耳等能補充膠原蛋白，營養師指坊間以為有效的食物，其實只是誤會。吃太多雞腳、豬手，反而讓人肥胖，血糖及血脂飆升，甚至是加速皮膚老化。



膠原蛋白是蛋白質的一種，人體有足夠的膠原蛋白，使皮膚飽滿並具彈性，骨骼、肌腱和韌帶等組織的癒合，與膠原蛋白合成也有關聯。因此，當膠原蛋白不足，不只皮膚老化，還可能使傷口癒合不良、影響組織的結構及強度等。

雞腳、豬手、肥肉等雖然含膠原蛋白，但它們的分子結構過大，無法直接被腸道吸收及利用，難以達到使皮膚充滿彈性之目的。（資料圖片）

雞腳豬手膠原蛋白人無法吸收

雪耳、木耳黏黏稠稠的物質，並非膠原蛋白，只是水溶性纖維。雞腳、豬手、肥肉等雖然含膠原蛋白，但它們的分子結構過大，無法直接被腸道吸收及利用，難以達到使皮膚充滿彈性之目的；相反，吃入過多的油脂及飽和脂肪，卻會導致肥胖，持續性的餐後高血糖，及提升罹患心血管疾病、腦血管疾病的風險。

吃過量高脂肪反加速皮膚衰老

據營養資料顯示，每100克豬腳的脂肪含量高達17.6克，熱量約250千卡，從脂肪提供熱量已佔60%左右，但能夠產成膠原蛋白的氨基酸僅約4克。可能皮膚未變Q彈，體重先大幅增加，那些雞腳「凍」其實是「脂肪結凍」，並非是膠原蛋白。若攝取過多脂肪反而容易導致身體呈發炎狀態，也有可能會加速老化，當中包括皮膚。

吃入過多的油脂及飽和脂肪，卻會導致肥胖，持續性的餐後高血糖，及提升罹患心血管疾病、腦血管疾病的風險。（kuaibao）

吃蛋白質配維他命C 皮膚更彈滑

當食物經過腸胃消化後才會被人體吸收，腸胃道將包括膠原蛋白在內的蛋白質分解成小分子送達皮膚，所以並非吃很多膠原蛋白就好，而是要精準，讓腸道吸收膠原蛋白的能力增加，這需要靠維他命C幫手。

維他命C可促進膠原蛋白的形成，每日攝取建議為100毫克，注重飲食均衡可輕鬆達標。如其吃豬手、雞腳，不如多攝取蛋白質的食物，例如豆、魚、蛋、瘦肉類、海鮮類以及奶類，讓膠原蛋白自行在體內合成，同時進食高維他命C食物，包括奇異果、士多啤梨、橙等，幫助膠原蛋白合成和軟組織的癒合，只要補充足夠的蛋白質再搭配水果，則有助維持皮膚光滑及有彈性更顯青春。

參考資料︰健康2.0 -營養師倪曼婷/營養師王培賢/營養師鄭秀卿

只要補充足夠的蛋白質再搭配水果，則有助維持皮膚光滑及有彈性。（Unsplash）

50種常吃食物蛋白質含量

蛋白質有助建構、修復肌肉組織及增強肌肉，作為組成人體細胞及組織的重要成分，若蛋白質攝入不足，人體代謝力也會下降，對疾病的抵抗力也會減弱。蛋白質可以從動物及植物性食物中吸收，註冊營養師劉子欣（Celia）表示約7至8克蛋白質視為1份。日常食物當中有多少蛋白質，她提供了以下5大類食物給大家參考。相關文章︰【蛋白質】每天要吃幾多這樣計！

請按圖了解日常食物中的蛋白質含量︰