Omicron｜中醫教煲蓮花清感茶20分鐘飲得　抗疫治未病紓緩不適

位元堂註冊中醫師黃嘉銳在TVB電視節目《學是疫學非》中分享蓮花清感茶，不止是感染了Omicron的患者可服，也可用於預防呼吸道疾病。



Omicron持續影響香港，情況未見改善，社會仍然為禁足、全民檢測、隔離營安排等措施而爭議不休；然而，部分市民或者已經歷了整套自救過程，由感染Omicron、自行居家隔離、服用成藥、快速檢測由陽轉陰到康復了，短則3-4天，長則8-10日，網民紛紛在社交平台分享自己的「抗疫包」，中、西方法雙管齊下，務求盡快康復及紓緩不適。

位元堂註冊中醫師黃嘉銳在電視節目《學是疫學非》中分享蓮花清感茶。（big big channel影片截圖）

中藥在第五波新冠肺炎中受到重視，黃嘉銳中醫師蓮花清感茶，當中的銀花、連翹有助清熱解毒；枇杷葉、北杏可清肺胃濁氣、潤肺止咳；魚腥草、板藍根可消炎利咽、利尿。黃醫師解釋蓮花清感茶不一定是感染了Omicron才可服用，春天時分寒熱交替時，身體較易患上呼吸道疾病，身體虛弱的病人及小朋友容易出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等熱症，適合服用蓮花清感茶。

不一定是感染了Omicron才可服用，寒熱交替時易患上呼吸道疾病，體虛及小朋友也適合服用蓮花清感茶。（big big channel影片截圖）

【蓮花清感茶】

材料︰連翹1錢、霍香1錢、金銀花1錢、生石膏1錢、魚腥草1錢、紅景天1錢、烏梅2錢、北杏1錢、甘草1錢、枇杷葉1錢、板藍根1錢、熟錦1錢、薄荷葉1錢。

做法︰

1.用6碗凍水浸材料10分鐘。

2.開火煲滾後，煮15-20分鐘。

3.熄火，蓋焗片刻完成。

4.怕苦味，可加1個羅漢果一起煲茶。

蓮花清感茶做法。（big big channel影片截圖）

黃醫師提醒胃寒及寒底人士，最好加一片薑去煮會較好；熱底人士可不用加薑。即使是每日飲用，也不可大量當水飲，要適可而止。

參考資料︰TVB《學是疫學非 》

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