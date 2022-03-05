健康飲食｜對抗焦慮要補鎂！營養師推介5大食材補鎂強化心臟

血壓高？心臟亂跳？焦慮不安？難以入睡？小心身體缺鎂，正在發出警訊！台灣營養師王證瑋表示，鎂是人體中第四豐富的礦物質，在身體與大腦健康中相當重要，可防止抽筋、讓心情愉悅、調節荷爾蒙褪黑激素、增加腸道水分、降血壓等。



鎂可放鬆肌肉、幫助排便、降血壓、放鬆平靜、預防頭痛

王證瑋指出，鎂在神經肌肉傳遞和肌肉放鬆中佔有重要角色，因此缺鎂時可能導致肌肉痙攣抽筋。另外，鎂有助於平衡神經遞質麩胺酸和GABA γ-氨基丁酸，GABA依靠鎂來使其受體正常發揮作用，當身體有足夠的鎂，可以使心情更加美麗。

按下圖了解當身體對5種食物產生渴望，反映身體缺了某種營養素👇👇👇

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鎂也有助增加腸道水分，進而幫助排便。民眾也可補充鎂，進而增加一氧化氮來幫助降血壓，王證瑋補充，一氧化氮是一種有助於放鬆血管的信號分子。鎂也可藉由刺激副交感神經系統，幫助平靜與放鬆，還能調節荷爾蒙褪黑激素，維持體內的睡眠「覺醒周期正常」。

鎂可能是預防頭痛的有效方法！王證瑋說明，研究發現，與沒有頭痛的人相比，偏頭痛患者的鎂含量往往較低。鎂會阻斷大腦中導致偏頭痛或視覺和其他感官變化的信號。

也有研究顯示，鎂可以阻止某些導致疼痛的化學物質。更重要的是，鎂含量下降似乎導致血管在大腦縮小或收縮，這也可能導致偏頭痛發生。王證瑋補充，當鎂流失，身體可能會發出頭痛、抽筋、血壓高、渴望朱古力、心臟亂跳、焦慮、難入睡、便秘等信號。

9種食物高鎂又健康（點擊下圖看清👇👇👇）

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5大食材補充鎂

王證瑋說，根據台灣國民營養調查顯示，19歲以上成人都有鎂攝取不足問題。建議男性每日建議攝取量為380毫克，女性為320毫克。鎂的食物來源在堅果、黑朱古力、深綠色蔬菜如菠菜及芥菜、全穀類如糙米、藜麥含量較多。另外，牛油果不僅富含好油，鎂的含量也很高！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】