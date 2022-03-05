驚蟄｜除霉運唔靠「打小人」！4類體質健脾湯水去濕解困增抵抗力

驚蟄，是二十四節氣中第三個節氣，於每年3月5或6日，今年是3月5日（周六）。驚蟄，象徵天上的春雷驚醒了地下蟄伏的昆蟲，春回大地，萬物開始復蘇，天氣回暖，雨水逐漸增多，濕重易倦，中醫認為這時適宜健脾去濕，改善春困情況，但人人體質不同，湯水食療應如何選擇？



驚蟄，傳統會在這天祭白虎，趕走蛇蟲鼠蟻以防傷害農作物，民間也流行「打小人」，掃除厄運。近日疫情嚴峻，病毒肆虐，大家都想藉「打小人」把霉運打走，但偏偏今年「唔打得」！警方稱為免大量市民聚集，增加傳播風險，會嚴勵執法，業界也達成共識，一眾「小人婆」驚蟄日（5日）不會營業。

周六驚蟄無得打小人 警方預告嚴厲執法罰款 「小人婆」不會營業

驚蟄前一天，逾百人擠滿「打小人」熱點鵝頸橋底，平均每條人龍約有20人以上。為免增加感染風險，警方稱驚蟄當日(5日)會嚴厲執法，違反2人限聚令者即會被票控。（資料圖片/張浩維攝）

驚蟄，天氣開始回暖，雨水漸多濕氣重，宜健脾去濕。註冊中醫師徐澤昌博士指人人體質不同，如何得知自己的體質？例如「陰虛體質」，這類人士，多形體消瘦、尿黃、多愛冷飲、心煩易怒，便是心虛火旺的表現。按不同體質特性，我們還有不同湯水食譜推介。

驚蟄四類體質宜飲湯水

一、陰虛體質

這種人的體質特點為形體消瘦、手足心熱、心中時煩、少眠、便幹、尿黃、不耐春夏、多喜冷飲。

飲食調養：宜多吃清淡食物，如芝麻、蜂蜜、豆腐、魚、蔬菜、海參、銀耳、冬蟲夏草等，燥烈辛辣食物應少吃。

推介湯水：

蓮藕雪耳瘦肉湯食譜

【健康湯水食譜】蓮藕雪耳瘦肉湯健脾養胃 四季啱飲1類人不宜

沙參玉竹雪耳百合湯食譜

【健康湯水】沙參玉竹雪耳百合湯滋陰止皮膚痕癢 濕重者注意飲用

二、陽虛體質

這類人多面白體胖、手足常冷、尿清、大便稀、怕寒喜暖

飲食調養：多吃養陽食品，如羊肉、雞肉等

推介湯水：

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

北芪黨參煲雞湯食譜

【防感冒湯水食譜】北芪黨參煲雞湯抗流感 助怕冷人士增強抵抗力

三、血瘀體質

這類人多面色晦滯、口唇色暗、肌膚乾燥、黑眼圈

飲食調養：宜吃活血化瘀食品，如合桃、黑豆、當歸、川芎、丹參、地黃等，也可和肉類煲湯飲用，或吃些花生粥等。

湯水推介：

蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

健康湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜

四、痰濕體質

這類體質一般身形肥胖、肌肉鬆弛、常覺疲倦身重，愛吃油膩之物

飲食調養：應多吃化痰去濕之物，如白蘿蔔、扁豆、洋蔥、紫菜、白果、大棗、薏仁等。應少吃油膩重味食物，忌過飽。

湯水推介：

蘿蔔胡椒排骨湯食譜

【健康湯水食譜】蘿蔔胡椒排骨湯暖胃驅寒 白胡椒點處理更香？

淮山茯苓扁豆湯食譜

健康湯水食譜｜淮山茯苓扁豆湯老少咸宜 健脾去濕利水消腫