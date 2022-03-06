番薯營養｜富含膳食纖維促進腸道好菌生成　花青素更降低罹癌風險

番薯在我們的生活中相當常見，不論是在便利店、超市、菜市場，還是餐廳的菜單裡，都能見到番薯。多數人都知道番薯除了美味、營養價值也非常高。

撰文：Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



而且番薯容易栽種，還能抗蟲害，是個不可多得的超級食物。這就來瞧瞧番薯的神奇功效與健康好處吧！

番薯好處與營養有哪些（按圖👇👇👇）

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番薯營養價值高、含膳食纖維與多種維他命

番薯富含許多營養素，包括膳食纖維、維他命A、維他命C、維他命B5（Vitamin B5，又稱泛酸Pantothenic acid）、維他命B6、錳、鉀、銅、礦物質等等。鉀可以調節心跳，鎂則是能夠放鬆肌肉，可以保護、控制腎臟活動。

而橘色肉和紫色肉的番薯，更是富含抗氧化劑（Antioxidant），可以抵抗自由基對身體的傷害。自由基是不穩定的微小分子，可能破壞DNA，引起發炎。自由基和一些慢性疾病如癌症、心臟疾病、老化都有一定的關聯。

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番薯促進腸道好菌生成、改善腸道健康

番薯中的纖維可以和結腸中的益菌進行發酵，產生短鏈脂肪酸，強化腸道內層的細胞。另外，紫肉番薯裡的抗氧化劑，可以促進腸道好菌的生成，降低腸躁症（Irritable bowel syndrome）和感染性腹瀉的發生率。

番薯的花青素可降低罹癌風險

研究指出，紫肉番薯中的花青素（Anthocyanins），可以減緩膀胱、結腸、胃、胸腔部位的癌細胞生長。番薯中的β-胡蘿蔔素（Beta-carotene），則能降低罹患肺癌（Lung cancer）、胃癌（Stomach cancer）、結腸癌（Colon cancer）的風險。

另外，對於停經前期的女性來說，番薯裡的β-胡蘿蔔素、葉酸、維他命C及纖維，對於乳癌的預防是有幫助的。

番薯能幫助視力保健

番薯富含β-胡蘿蔔素，它會在人體轉換成維他命A，形成眼睛裡能感光的接收體，且類胡蘿蔔素也是抗氧化劑之一，對養生、保健、減緩老化也都有幫助。也有研究發現，番薯中的花青素，可防止眼睛的細胞受到損害。

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番薯可強化大腦功能

在老鼠實驗中已發現，番薯萃取物可加強老鼠的學習力和記憶力，這和番薯裡花青素的抗氧化功能可能相關，花青素也可防止大腦的發炎反應。雖然這方面還沒有在人體做過實驗，但多吃抗氧化的食物，對於降低心智退化及失智症的機率，確實是有幫助的。

番薯能讓血糖上升較慢

番薯富含膳食纖維，也是低GI食物，可以穩定血糖，不讓血糖波動大，對於控制血糖的人來說是個好食物。

番薯皮可以吃嗎？番薯料理方式介紹

番薯有沒有去皮其實都能吃，而且番薯皮植化素、維他命和礦物質等營養素。至於番薯吃法有哪些？其實番薯用烤、蒸、煮、炒、煎的都可以。推薦的一些料理方式如下：

- 烤番薯：切成薄片，火烤，上頭再佐以堅果忌廉或牛油果。

- 番薯片：削皮，切薄片，再用焗爐焗或是用炒的。

- 炒番薯：削皮，切成一根一根的，再用焗爐焗或是用炒的。

- 番薯泥：削皮，煮過後再搗成泥，加牛奶和調味料。

- 洋蔥番薯：削皮，番薯切成細末，加進洋蔥放平底鍋煎。

- 螺旋番薯條：切成螺旋狀，煸過，再淋上醬汁。



番薯發芽能吃嗎？有毒嗎？

和薯仔不同，番薯發芽後並沒有毒性，可以放心食用，但是番薯發芽後，因為營養物質的消耗，營養價值會下降，建議民眾盡量趁食材新鮮食食用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超級食物地瓜好處多！地瓜料理方式介紹與迷思破解】

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