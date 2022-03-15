消委會電燒烤爐｜象印億世家評分最高　伊馬油煙多大宇3分鐘着火?

消委會檢測11款電燒烤爐的安全及效能。電烤爐或烤盤是近年時尚廚具之一，抗疫期間及禁堂食的措施下，民眾為了滿足自煮及烤肉的渴望，紛紛購入適合居家燒烤的電燒烤爐，由於沒有明火，使用上看來安全，不過電燒烤爐其實有很多地方要留心，包括安全、清潔及及油煙釋出量等。



使用電燒烤爐其實有很多地方要留心，包括安全、清潔及及油煙釋出量等。（消委會圖片）

消委會測試 伊馬、大宇最大油煙

據消委會測試市面上11款電燒烤爐，售價由$359至$2499，火力由900至2200瓦特。

油煙釋出量方面，有一款電燒烤爐聲稱沒有油煙排放，卻是釋出最多油煙。油煙不但氣味難聞，長期吸入更有損健康，尤其在缺乏抽油煙機或完善的通風系統之下，油煙會增加罹患肺癌風險。暴露於空氣的油煙中含有害化合物質，例如是多環芳烴，它會引致細胞損傷和凋亡。同時，以往數項研究結果發現，食用油在持續加熱的情況下，所產生的煙霧也會釋放致癌物。

油煙釋出量最嚴重的電燒烤爐︰

1.大宇Daewoo SG-2717C $880

2.伊馬牌IHP-1478 $359



按圖看消委會對11款電燒烤爐的評分，其中只有2款獲消委會4星半，售價分別是$848及$500，比千多元的品牌評分更高︰

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大宇Daewoo三分鐘着火？

安全程度方面，測試中發現「大宇Daewoo」僅操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒熔了爐內塑膠物料，這樣可能會構成更嚴重的火警危險，該爐的平均最高溫度只是113ºC。在保護裝置失靈及不當使用下有機會因過熱冒煙及燃燒。機電工程署審視相關報告已聯絡供應商跟進，有關供應商承諾作出改善，並已安排自願回收產品及更換產品。

「大宇Daewoo」在測試時僅操作約3分鐘後開始冒煙及著火，並燒熔了爐內塑膠物料。（消委會圖片）

供應商亦發聲明，指SG-2717C推出前，已為無煙電烤爐進行測試及取得認可的證書EN60335-2/EN60335-1/EN62233才開始在港銷售。只要正確及安全使用SG-2717C無煙電烤爐及留意故障警號，問題不會發生。在獲悉消委會測試報告後，再度委托具國際權威檢測TUV測試認証公司，獲取ISO14001、ISO 27001，並指ISO 9001是機電工程署所認可之檢驗所之一進行相關測試，而相關測試結果亦是通過。以上報告已提交給消委會，因此對消委會是次測試結果感到疑惑。該公司決定對首批客戶於2021年6月至9月期間購買了SG2717C的話，公司會作出回收及更換首批出售的產品以保障消費者。



特別是安全方面，有測試樣本欠釀火警。（消委會圖片）

Princess、Hiraki最易黐底

烹調時的表現，雖然電燒烤爐有防刮塗層，但並非絕對地防黏。在煎煮漢堡扒的測試中發現，Princess及Hiraki樣本需要較用力才可將食物反轉，明顯有「黐底」的情況。而Cuisinart、Russell Hobbs、Origo樣本，在預熱後於烤盤中的不同位置量度溫度差異均超過70 ºC，反映熱力分佈不均勻。另一方面， Princess、Turbo Italy及Origo在烤盤預熱後的平均最高溫已超過250 ºC，煎起的漢堡扒相對地燶，表面焦黑。

消委會對於使用電燒烤爐時有以下8大重要須知︰

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使用時不能用金屬器具

消委會提醒市民，由於燒烤的溫度比較水煮、蒸等為高，燒烤食物較易產生致癌物，不宜過量進食，燒烤時間也不宜太長，溫度也不宜太高。為了將食物更易煮熟，部分型號建議蓋上鍋蓋，但要小心高溫，使用恰當的隔熱手套；另有部分型號不建議蓋上鍋蓋加熱，用戶使用前應詳細閱讀說明書。使用時不能用金屬器具，用木或矽膠器具烹調；使用完畢後，不可用鋼絲刷清潔烤盤，以免刮花塗層。同時，烤盤太熱也不宜立即沖凍水，此舉也可能損害不黏塗層。最後，部分電燒烤爐的火力高，不應該與其他高耗電量的電器，例如︰電磁爐共用電源。

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