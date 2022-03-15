入廚貼士｜李錦聯原汁原味無水蒸魚3貼士　去魚腥留鮮味全靠1種粉

蒸魚，往往都與隔水蒸、大火的畫面掛鉤，仿佛沒有大鍋水便不能蒸。不過，原來蒸魚不一定要用大量水！利用食材自身的水分一樣可以，味道更原汁原味。名廚李錦聯利用一個平底鑊示範無水蒸魚，做法比隔水蒸來得容易，只需灑上一種食用粉還有去腥作用。



原汁原味無水蒸魚 揀選新鮮魚3大要點

蒸魚的先決條件，如大火蒸、多水、鍋內保持高溫等，但以慢火、無水的蒸魚方法才是最能吃出食物的原味。不過鮮味首要是條魚是否新鮮，李錦聯指新鮮的魚須具備3個要點：

挑選新鮮魚3要點：

1. 買魚時輕按魚身，保持彈性為新鮮魚。

2. 魚眼要明亮。

3. 魚身需光滑。



李錦聯示範無水蒸魚，更教授揀選新鮮魚的3個要點。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

魚身魚肚拍生粉助去腥 慢火蒸焗溫差少魚肉不易霉

李錦聯用了一條鱸魚來示範無水蒸魚，調味上只用了鹽和胡椒粉。而魚身和魚肚的位置則拍上少量生粉，他說這樣魚蒸出來就沒有腥味。無水蒸魚主要是用中慢火，或者你會擔心魚身不熟，需要開蓋檢查，但李錦聯指由於是慢火蒸焗，所以溫差少即使開蓋也不會影響肉質，亦因為慢火也不用擔心蒸焗過時，令魚肉質感變老。

李錦聯指由於是慢火蒸焗，所以溫差少即使開蓋也不會影響肉質。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

請按圖看無水焗魚做法及貼士：

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鑄鐵鍋無水蒸魚心得

雖然記者未嘗試過用平底鑊無水蒸魚，但利用鑄鐵鍋無水蒸魚則試過數次，以下是個人少少心得。對比冷油下魚，個人更喜歡先將油微微燒熱，再鋪上薑蔥待一回，先將其味道釋出才放上魚蒸焗，這樣出來整條魚會更添香氣。

如選用無水蒸魚，個人建議先將油微微燒熱，再鋪上薑蔥待一回，先將其味道釋出才放上魚蒸焗，（資料圖片）

李錦聯【無水焗魚】食譜



材料：鱸魚1條、鹽1/8茶匙、胡椒粉1/2茶匙、生粉2茶匙、薑片5-6片、蔥1扎（切段）、蒸魚豉油2湯匙、油適量、芫荽適量。



做法︰

1. 於鱸魚表面灑上鹽及胡椒粉。

2. 在魚身及魚肚位置拍上生粉。

3. 在平底鑊上加入少量油，鋪上薑蔥，放上魚。

4. 以中火蒸至鑊蓋呈水珠和燙手，再轉細火慢焗12分鐘。

5. 開蓋，放置數分鐘等待多餘水分蒸發。

6. 倒入油、蒸魚豉油及灑上芫荽，即成。



資料來源：YOUTUBE@李係煮廚 CooKing Li