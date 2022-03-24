李錦聯食譜｜薏仁冬菇燜排骨健脾去濕　薏米浸後多做1步更易煮腍

春天迎來萬物初生，更迎來了潮濕的天氣，外濕導致體內濕重加劇，容易感到疲倦、精神不振，中醫稱為春困。解決春困症狀的唯一辦法就是去濕，除了飲用健脾湯水外，也可以好像李錦聯師傅將去濕食材入饌，炮製利水消腫的「薏仁冬菇排骨」。



健脾去濕食療薏仁冬菇排骨 薏仁先浸更易煮

春天去濕經常與湯水掛勾，如飲用薏仁紅豆水、花生木瓜眉豆湯等，不過煲湯需時，由備料至完成都要花上至少3小時，未必人人也有時間。事實上薏仁、淮山等去濕食材不一定只可用作煲湯，煮餸也一樣適合，所花的時間及準工夫亦相對少。李錦聯示範薏仁冬菇排骨時，建議烹煮前將生薏米浸過夜，或者先將薏米煲一煲，熄火加蓋焗一晚，再次拿出來煮便更容易煮腍。

李錦聯薏仁冬菇排骨食譜（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

食材功效：

薏米，性味甘淡微寒，有利水消腫、健脾去濕、舒筋除痹、清熱排膿之效，主治濕邪引起的水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等等。



淮山，味甘性平，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶之效，常用於消化不良、食慾不振、久瀉不止、腎虛遺精、婦女白帶過多、肺虛喘咳、糖尿病等症狀。



生薏米浸一晚，再次拿出來煮便更容易煮腍。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

請按圖看「薏仁冬菇排骨」食譜及做法：

+ 10

李錦聯「薏仁冬菇排骨」食譜：



材料：排骨200克、生薏米30克、淮山20克、冬菇5隻、黃糖粉1/2茶匙、海鹽適量、胡椒粉適量、芫荽適量



醃料：生抽2茶匙、砂糖1/4茶匙、生粉1茶匙、麻油適量、胡椒粉適量



做法：

1. 生薏米浸過夜，瀝乾備用。

2. 除麻油外，排骨加入醃料先拌勻，再加入麻油拌勻醃5分鐘。

3. 小火燒熱鍋，加入排骨略煎。

4. 生薏米連水倒入鍋中，加入淮山。

5. 加入調味料，加蓋燜煮10分鐘，轉大火煮至收汁。

6. 灑上芫荽，即成。



資料來源：YOUYUBE@李係煮廚 CooKing Li

延伸閱讀：浸冬菇貼士｜30分鐘冬菇全泡發不用搖不用煮 提鮮去雜質4大貼士