防癌食物｜美癌症研究所推24種食品　黑咖啡助防肝癌喉癌5種癌症

近期有研究顯示，24種食物有助預防各類型癌症。



據美國癌症研究所資料，不少研究表明，日常飲食中多進食蔬菜、水果、全穀物、豆類和其他以植物性食物為主的飲食方法有助於降低患多種癌症的風險。蔬果、豆類等蘊藏礦物質、維他命和抗氧化物，在預防癌症方面有積極作用。

據美國癌症研究所資料，黑咖啡有助於預防子宮內膜癌、肝癌、口腔癌、咽喉癌及皮膚癌。（Unsplash）

蔬果助防腸癌肺癌 黑咖啡防肝癌口腔癌皮膚癌

非澱粉類的蔬菜和水果有助於降低罹患膀胱癌、呼吸及消化系統相關的癌症風險，例如是口腔癌、咽喉癌、食道癌、肺癌、胃癌和腸癌等。黑咖啡提供類黑素、綠原酸、木脂素、咖啡因及咖啡醇等，有助於預防子宮內膜癌、肝癌、口腔癌、咽喉癌及皮膚癌。當聽到烘焙咖啡豆中有一種名為丙烯酰胺的化合物，它一向與基因致癌物和神經毒性物質扯上關聯，據美國癌症研究所指出，食物中的丙烯酰胺與人類患癌風險之間卻沒有聯繫，丙烯酰胺增加實驗動物患癌症的風險比人們從咖啡中攝取的要高得多。不喝咖啡人士，可能會喝茶，茶提供黃酮醇、錳、咖啡因有助於預防膀胱癌。

以下24種食物及其營養素最有助於預防癌症︰

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預防子宮內膜癌、肝癌、口腔癌、咽喉癌及皮膚癌︰黑咖啡 預防膀胱癌︰茶

預防呼吸及消化系統相關的癌症、膀胱癌︰非澱粉類的蔬菜和水果

預防乳腺癌︰蘆筍、十字花科蔬菜、椰菜仔、羽衣甘藍、黃豆、菠菜、南瓜、番茄、西柚、橙等

預防大腸癌︰亞麻籽、豆類、全穀物

預防結腸癌︰士多啤梨、南瓜

任何食物與預防癌症的研究，仍待更多數據及例子支持，廣泛研究資料顯示多吃蔬果及植物性飲食為本的，在預防各種癌症有正面作用。

資料來源︰美國癌症研究所

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