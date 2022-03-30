女性長新冠｜亂服連花清瘟腿腫脹如冰浸！中醫推2康復茶健脾益肺

第5波疫情稍有緩和跡象，確診者也逐漸康復，可惜卻出現不同「長新冠」後遺症，喉痛咳嗽痰涎、腦霧、氣喘、易倦、失眠、記憶力退等，不少女性更月經失調、經期紊亂。註冊中醫師楊明霞指這情況其實不罕有，尤其血氣差或宮寒的女性尤為常見，並提供兩款食療幫助改善。



女性較男性康復慢？

新冠病毒在中醫角度是外感的一種，屬疫癘之邪，即有傳染性如瘟疫癘氣的流行病，註冊中醫師楊明霞認為，一旦確診，即使之後快速檢測呈陰性，也不代表徹底康復，體質也必變弱。由於女性生理上，有經（月經）、帶（白帶赤帶等）、胎（胎孕）、產（產育）、乳（哺乳）等特性，與臟腑、經絡、氣血有關，故一般體質都較男性差，氣血弱、五臟六腑較虛衰的話，外感後症狀更明顯，後遺症較多，康復時間也較長，當然這也視乎不同體質而定。

女性生理上因經（月經）、帶（白帶赤帶等）、胎（胎孕）、產（產育）、乳（哺乳）等特性，體質一般較男性差(VCG)

服連花清瘟膠囊 下腿腫脹冰浸般凍

楊醫師分享其中一位女患者，45歲，疫情期間每周外出一次購物，每次都做足防護措施，口罩、眼鏡、手套，乘電梯也用紙巾按掣等，如此小心仍染疫，令她十分沮喪，加上身體的不適，高燒、喉嚨非常痛、咳嗽等，情緒嚴重困擾，甚至想過輕生，幸得丈夫不斷鼓勵，積極面對和治療，終於走過最艱難的時候。

感染初期，她曾自行服用連花清瘟膠囊，但病情不但沒有好轉，還令膝蓋以下腿部腫脹，好像冰浸般冰凍，月經遲來又脫髮。當她救診時，楊醫師首要便是疏導她的情緒，其次便針對健脾益肺作治療。由於人人體質不同，服食成藥前最好諮詢中醫師意見，以免愈食愈傷身。

健脾補肺止咳茶飲 改善長新冠

臨床上雖然女性較男性的體質弱，但一般約一星期便會由陽性變陰性，但即使快速測試呈陰性的康復者，體質其實也未痊癒，不過，若外感導致的後遺症會隨體質改善，問題也會改善。以下楊醫師提供了兩款非常簡單的茶飲健脾補肺止咳的茶飲，有助康復者改善「長新冠」的問題。

按圖看楊明霞中醫師推介2款康復茶飲：

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羅漢果水｜清肺熱止咳通便 中醫飲羅漢果水緩新冠症狀飲用4須知

紫蘇葉萊菔子杏仁茶

功效：宣肺止咳

材料：萊菔子15克、紫蘇葉10克、杏仁12克

做法：將所有食材放入杯中，用滾水沖焗20分鐘，即可飲用。



黨參北蓍甘草茶

功效：補脾益肺

材料：黨參10克、北蓍6克、炙甘草6克

做法：將所有食材放入杯中，用滾水沖焗20分鐘，即可飲用。

