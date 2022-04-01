大腸癌｜每日吃乳酪降大腸癌風險26%　較奶易吸收乳糖不耐症可吃

大腸癌是香港常見癌症的第二位，奪去不少人的性命。不過，美國研究團隊就在期刊發表報告，表示每日飲1杯乳酪，可降低患大腸癌風險達26%，台灣毒理學家亦簡介了幾個乳酪的好處，不過有幾類人就要慎吃。



根據醫管局轄下香港癌症資料統計中心資料，自2019年起，大腸癌為香港最常見癌症第一位，僅次肺癌，單是2019年，大腸癌新症發病數字為5556宗。而2013至2018年間，大腸癌更是最常見癌症第一位。大腸癌的病症，包括：大便習慣在不明原因下持續地改變、大便帶血或帶有大量黏液、大便後仍有便意、腹部持續不適等，不過，台灣毒理專家招威廉就說：「大腸癌其實是『吃出來』的疾病，因此只要有良好的飲食習慣，就能大大降低罹癌風險。」

這位專家引述美國華盛頓大學研究團隊在《Gut》期刊發表的報告：「每日一杯乳酪，就能降26%罹患大腸癌風險。」而這個情況，在男士身上尤其明顯。與不吃任何乳酪的男性相比，每周至少吃兩次乳酪的人，患管狀腺瘤（結腸檢查中常見的瘜肉）的風險降低了19%，而有食乳酪的人，患上會變大腸癌症的腺瘤的可能性也降低了26%。

根據研究報告，男士適當食用乳酪，患大腸癌的機率可減低26%。（photo-ac）

乳酪比牛奶更易吸收

招威廉說，乳酪能降低大腸癌風險的原因很簡單，它含有的益生菌能改善腸道環境，促進腸臟蠕動、排毒、防便秘，把毒素排出體外，減少腸道裡的致癌物。此外，乳酪比牛奶更易於消化和吸收，因為鮮奶在發酵的過程中，乳糖會被乳酸菌分解成乳酸，箇中的蛋白質和脂肪會被不同程度水解，轉化成有益人體健康的多肽和胺基酸等，不僅易消化吸收，對於乳糖不耐症的人來說，喝完乳酪也不會腹痛肚瀉。

乳酪比牛奶更易被人體吸收。（photo-ac）

乳酪其他好處

乳酪含有人體所需的幾乎所有營養，它以含有大量鈣質聞名，鈣是健康牙齒和骨骼所必需的礦物質，只需一杯即可滿足你每日所需鈣質的49%。而每200克乳酪，就有12克蛋白質。而蛋白質可通過增加能量消耗或卡路里燃燒，支持新陳代謝、維持飽肚感，控制體重。如你吃的是希臘乳酪，其蛋白質含​​量高於普通乳酪，每200克已有提供22克蛋白質，飽腹作用更突出。此外，乳酪還富含維他命B群，尤其是維他命B12和核黃素，兩者都可預防心臟病和某些神經管缺陷。此外，還有維他命D、磷、鎂和鉀，能調節血壓、促進新陳代謝和骨骼健康。

乳酪蘊含豐富營養素，如：鈣質、蛋白質等。（photo-ac）

除了減輕大腸癌風險外，以下還有幾個乳酪的健康益處。

（1）增強免疫力

定期食用含有益生菌的乳酪，或強化免疫系統，並降低患病可能性，因為益生菌可減少炎症，預防病毒感染到腸道疾病。在某些情況下，益生菌還能降低普通感冒的發病率、持續時間和嚴重程度，而維他命D亦有助進一步增強免疫健康。

（2）預防骨質疏鬆

乳酪還含有一些維持骨骼健康的關鍵營養素，包括鈣、蛋白質、鉀、磷，還有維他命D。這些維他命和礦物質都有助預防骨質疏鬆症，即中老年人骨質密度低、骨骼變弱甚至骨折等情況。研究表明，每日至少食用三份乳製品，例如乳酪，可能有助於保持骨量和強度。

（3）維持心臟健康

乳酪的脂肪含量主要含飽和脂肪、少量單元不飽和脂肪酸等，飽和脂肪以前被認為會導致心臟病，但其實沒有明確證據表明，乳酪中的脂肪對健康有害。另外更有研究表明，從全脂牛奶產品中攝入飽和脂肪，會增加「好」膽固醇，這可能保護心臟健康，而其他研究亦發現食乳酪可降低心臟病整體發病率。此外，乳酪等乳製品有助降低高血壓，而高血壓是心臟病的主要危險因素。

2類人慎吃乳酪

（1）乳糖不耐症患者

有些人身體缺乏乳糖酶（分解乳糖所需的酶），就會有乳糖不耐症。乳糖是牛奶中的糖分，食用奶製品後會導致各種消化系統症狀，如腹痛和腹瀉，因此乳糖不耐症患者可能需要避免乳酪。然而，部分乳糖不耐症患者或能忍受它，因為一些乳糖在生產過程中被分解，而益生菌可能有助消化。此外，若你對牛奶敏感，食用乳酪後有機會有蕁麻疹、腫脹，甚至可能危及性命。

（2）糖尿病人

多種乳酪都含有大量添加糖，尤其是那些低脂乳酪，過量攝入會引起多種健康問題，包括糖尿病和癡肥。若攝取過多糖分，有機會陷入糖分過多的風險。

資料來源：香港癌症資料統計中心、Reuters、《healthline》、招名威教授 毒理威廉