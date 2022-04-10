【春天湯水食譜】木瓜紅棗薏米湯健脾養顏 哪種木瓜煲湯不易爛？
撰文：鄧穎琪
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健脾湯水一年四季都啱飲，今次就煲一個木瓜紅棗薏米湯，木瓜養顏，配上去濕的薏米，正好適合春天呢！
煲湯的木瓜有幾種，之前試過夏威夷木瓜、熟木瓜等，這次試試用青色皮的青木瓜。青木瓜內裡一樣是橙色，但由於它比較生，有指煲起湯來沒那麼易爛。若你都想用木瓜煲湯，卻又怕爛茸茸的話，另一個解決辦法是切大塊點。之前用熟木瓜煲湯時，一邊削皮，一邊被黏黏的汁液刺激到，手上的小傷口敏感痕癢，自此之後就習慣戴上手套來處理木瓜。不過，青木瓜倒沒有這個問題，徒手切亦可。
另外亦有瘦肉，不過並非必須，若你想煲素湯，也可走肉，並將煲湯時間縮短至1小時，水量也可酌量減少。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
木瓜紅棗薏米湯食譜（煲/Boil）
2-3人分量 1級難度 2小時
材料：
青木瓜1個
紅棗12粒
生薏米1両
熟薏米1両
眉豆1両
無花果4粒
瘦肉1斤
酒少許
水2公升
鹽適量
做法：
1.青木瓜去皮、刮瓤，切塊；紅棗去核。
2.其餘材料洗淨。
3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*青木瓜煲過後易爛，建議不要切太小塊。
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