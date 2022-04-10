【春天湯水食譜】木瓜紅棗薏米湯健脾養顏　哪種木瓜煲湯不易爛？

健脾湯水一年四季都啱飲，今次就煲一個木瓜紅棗薏米湯，木瓜養顏，配上去濕的薏米，正好適合春天呢！



煲湯的木瓜有幾種，之前試過夏威夷木瓜、熟木瓜等，這次試試用青色皮的青木瓜。青木瓜內裡一樣是橙色，但由於它比較生，有指煲起湯來沒那麼易爛。若你都想用木瓜煲湯，卻又怕爛茸茸的話，另一個解決辦法是切大塊點。之前用熟木瓜煲湯時，一邊削皮，一邊被黏黏的汁液刺激到，手上的小傷口敏感痕癢，自此之後就習慣戴上手套來處理木瓜。不過，青木瓜倒沒有這個問題，徒手切亦可。

另外亦有瘦肉，不過並非必須，若你想煲素湯，也可走肉，並將煲湯時間縮短至1小時，水量也可酌量減少。

木瓜紅棗薏米湯食譜

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

木瓜紅棗薏米湯食譜（煲/Boil）

2-3人分量 1級難度 2小時



材料：



青木瓜1個

紅棗12粒

生薏米1両

熟薏米1両

眉豆1両

無花果4粒

瘦肉1斤

酒少許

水2公升

鹽適量



做法：

1.青木瓜去皮、刮瓤，切塊；紅棗去核。

2.其餘材料洗淨。

3.瘦肉連水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*青木瓜煲過後易爛，建議不要切太小塊。



春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 防春天濕重易倦老少咸宜

【木瓜魚尾花生湯食譜】魚湯鮮甜滋潤 青木瓜或熟木瓜煲湯較佳？