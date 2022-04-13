李錦聯食譜｜鮮奶燉蛋嫩滑香甜5貼士　蛋不能拂打用生水或熟水好?

鮮奶燉蛋，香甜滑嫩且材料簡單，凍食或者熱食都同樣吸引。鮮奶燉蛋做法雖然看似容易，但出來效果要滑捋捋也是需要不少技巧，李錦聯親自教授鮮奶燉蛋5貼士，一次擦掌握好比例、火候、揀蛋等竅門！



中小型啡蛋蛋味較白蛋濃

鮮奶燉蛋，只需3種食材包括雞蛋、鮮奶及糖，縱然材料簡單，但在雞蛋的選擇上李錦聯亦有考究。他表示鮮奶燉蛋所用到的雞蛋不用太大隻，中小型的已經剛剛好，而且對比大型白蛋，自己鍾愛用啡蛋，皆因蛋味較濃。相反白蛋大多都只是大隻，蛋味不夠重，但他笑言這只屬個人選擇。他還提醒雞蛋穀表面不能有霉菌或者裂痕，否則會變壞。

李錦聯表示自己鍾愛用啡蛋，皆因蛋味較濃。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

製作鮮奶燉蛋需用的雞蛋不用太大隻。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

新鮮雞蛋２大特徵

新鮮雞蛋，據他過往經驗有2大特徵，（1）蛋黃呈圓拱形，蛋黃愈是凸起，代表愈新鮮；（2）蛋白清澈，渾濁是靠不住。

新鮮雞蛋蛋黃呈圓拱及蛋白清澈。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

請按圖看李錦聯「鮮奶燉蛋」食譜：

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李錦聯《鮮奶燉蛋》食譜



材料：雞蛋4隻、鮮奶500毫升、糖4安士



做法：

1. 將雞蛋攪拌均勻。

2. 用隔篩過濾蛋漿，備用。

3. 牛奶及糖倒入鍋，中火煮至冒煙後熄火，其間不停攪拌避免燶掉。

4. 將熱奶邊攪拌邊加入蛋漿中，謹記輕力防止空氣打進蛋漿中。用匙勺走表面的小氣泡，燉起來更順滑。

5. 蛋漿倒入玻璃碗中，蓋上保鮮紙。

6. 中火蒸12分鐘，即成。



資料來源：YOUTUBE@《李係煮廚 CooKing Li》