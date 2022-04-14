萵筍好處｜排毒降血壓挑選4貼士非愈粗愈好　油麥菜與萵筍葉同類?

萵筍（萵芛）盛產期分春秋兩季，萵筍在4-5月左右當造，是春天的蔬菜，它營養豐富對身體至少有四個好處，清新的味道，爽嫩的口感，可用於生吃、涼拌、清炒或紅燒，也是火鍋店中受歡迎的配料。



萵筍葉是油麥菜？

萵筍是一種又長又粗、堅硬、青綠色的莖菜，連着寬大、葉脈突出的菜葉。萵筍葉也可食用，但比較苦澀。它經常被人與油麥菜混為一談，但仔細看萵筍葉及油麥菜有以下分別。

春萵筍在4-5月左右當造，是春天的應季蔬菜。（iStock）

萵筍葉及油麥菜有甚麼分別？ 葉子︰

萵筍葉較寬大，表面凹凸不平。

油麥菜葉細長而表面較滑。 品種：

萵筍葉和油麥菜同是萵苣屬，萵筍葉只是莖用萵苣的組成部分。

油麥菜是長葉萵苣的變種，營養價值比莖用萵苣高。 口感：

萵筍葉不爽脆，還有點澀味。

油麥菜較細嫩爽脆。

萵筍4大健康好處 清熱解毒助減肥

萵筍蘊藏食用纖維、維他命A、C、K、礦物質，例如鉀及鈣質，鉀可抑鈉，有助去水腫及降血壓。鈣有助維持牙齒、骨骼和心臟健康。食用萵筍需適可而止，尤其身體虛寒、血壓低、有腎臟問題的人士最好少吃萵筍。另外，萵筍會刺激視神經，有眼疾特別是夜盲症的人不宜多食。

萵筍的熱量非常低，每100克萵筍大約有18千卡。刨去萵筍外層又粗又硬的外皮纖維，中心部分細嫩爽脆，可以做成「蔬果麵」伴些許醬汁生吃，又或是用上湯浸，配搭顏色豐富的配菜一起烹調。製作「蔬果麵」，手動的螺旋削絲刨輕便易用👇👇

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味偏苦清熱解毒 虛寒人士宜少吃

清代王士雄《隨居飲食譜》中記載︰「萵筍微辛微苦，微寒微毒。通經脈，利二便，析酲（解酒）消食，殺蟲蛇毒，可醃為脯。病人忌之。莖葉性同，薑汁能制其毒。」萵筍在性味上屬味道偏淡偏苦的食物，有往下通利小便的作用，助清熱解毒。身體虛寒的人最好少吃。萵筍如果熟食，建議和生薑炒；榨汁時，建議加些生薑汁來解萵筍的微毒。

按圖了解更多吃萵筍的好處︰

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鑒別靚萵筍 選購4大要點

在選購萵筍時，要挑選筆直緊實、大小、粗幼平均的萵筍，肉質才細嫩，而且多汁新鮮。別以為大棵的萵筍較「抵買」，過大或粗的萵筍，一般來說莖皮厚，肉質已開始粗糙。然後，觀察頂部呈淺綠色，表面無斑，沒有黃葉及爛葉，無空心者的為上品。同時，被整修潔淨的萵筍，無泥土者的品質最佳；帶老根，有泥土的則為次。未吃的萵筍，用濕紙巾將它們包裹，放入雪櫃以延長保質期。

揀靚萵筍4大貼士總結︰

參考資料︰Nutrition And You/四季學堂/香港餐務管理協會