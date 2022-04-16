紅棗桑寄生茯神湯｜去濕強筋骨補肝腎　熱氣人士不宜曾確診者慎服

春夏交替，天氣潮濕，相對濕度高，部分人感到周身骨痛，筋絡不暢，睡眠質素差，喝紅棗桑寄生茯神湯正是時候，有助去濕、強筋骨、補肝腎。

攝影︰尹嘉蔚



桑寄生功效

喜歡中式糖水的人一定聽過桑寄生蓮子蛋茶，桑寄生是一種常寄生於桑樹上的小灌木植物，外貌猶如柴枝，可入藥，益肝腎、行氣活血、去風濕、強筋骨。桑寄生功效多，自當用於湯水食療，在春季濕漉漉的氣候裡，利用桑寄生、紅棗、茯神、杞子、蓮子、合桃煮湯，有驅散體內濕氣、行氣活血、消除疲勞之效。

紅棗桑寄生茯神湯

新疆紅棗「黃金壽棗」品質較佳

此外，茯神（有心茯神、抱心茯神），有助於寧心安神，專用於心神不安、驚悸及健忘等症；紅棗、蓮子也可用於安神養心。建議大家選用新疆紅棗，因為比一般細細粒的紅棗更甜、更大粒、肉更多、品質更好，新疆紅棗在坊間有「黃金壽棗」的美譽。

紅棗桑寄生茯神湯

紅棗桑寄生茯神湯材料，各自的功效簡略︰

新疆紅棗︰益氣、養血、安神。

桑寄生︰去風濕、益肝腎、強筋骨。

茯神︰寧心、安神。

杞子︰補肝腎、明目。

蓮子︰益腎、補脾、養心。

合桃︰補腎、溫肺、潤腸。



紅棗桑寄生茯神湯食譜

按圖了解「紅棗桑寄生茯神湯」的食材療效：

+ 2

註冊中醫師潘仲恆對「紅棗桑寄生茯神湯」的食用建議︰

～紅棗桑寄生茯神湯有助去濕、強筋骨、補肝腎。

～湯水偏温，熱氣人士不宜飲用，行經女士及孕婦少服，曾經確診過新冠肺炎的患者，先問中醫師意見。

～一星期可飲1 次。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



其他湯水食譜：

春天湯水食譜｜蟲草花淮山茯苓薏仁湯健脾去濕 性質平和人人適宜

蟲草花淮山茯苓薏仁湯食譜

去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節 寒濕天氣啱飲孕婦不宜

去濕素湯食譜

【桑寄生蓮子紅棗茶】（煲/Boil）

約4人分量 1級難度 1小時

材料︰

桑寄生40克

蓮子20克

新疆紅棗8粒

杞子20克

合桃20克

茯神20克

水1.5公升

做法︰

1.將桑寄生洗淨，放入煲湯袋內。

2.洗淨其他材料。

3.大火煲滾水，加入全部材料。

4.水再滾後，轉細火煲1小時，最後取出湯袋完成。

不失敗秘訣︰

桑寄生用湯袋裝起，可免隔渣步驟。