番石榴營養｜減肥助防癌4好處籽多番茄2倍茄紅素！多做1步免便秘?

番石榴又稱為芭樂，因為在台灣一年四季都會結果，且方便購買又富含了許多營養，因此也有國民水果的美稱。番石榴和番石榴籽都具有高膳食纖維，每100公克的番石榴中，約含有1.4克的粗纖維、3克的膳食纖維。番石榴籽更含有胡蘿蔔素、糖苷、黃酮類和酚類化合物等營養，有助於促進腸胃蠕動、增加腸道好菌。



番石榴所含的營養素，能為身體帶來什麼好處呢？以下帶你更詳細了解這個國民水果的4種好處吧！

番石榴4大好處（按圖👇👇👇）

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1. 提升免疫力、防癌

番石榴含有豐富的維他命C，能提升身體的免疫功能。番茄紅素具抗氧化能力，可清除自由基，防止自由基對人體細胞造成的損害，同時也可以修補受損的細胞。而番石榴也含有豐富的番茄紅素，特別是紅心番石榴，中間的粉紅色籽所含的番茄紅素是番茄的2倍，對預防前列腺癌、乳腺癌很有幫助。

2. 預防心血管疾病

番石榴籽還含有的抗氧化劑和生物活性物質，有益於預防心血管疾病。而且番石榴籽所含豐富的纖維，可使身體增加低密度脂蛋白受體（LDL受體）的量以產生更多膽汁鹽（bile acids），有助於降低血流中的膽固醇，避免膽固醇過高，堆積在動脈血管壁的內層，引起慢性發炎、形成斑塊。

3. 幫助調節血壓

在攝入高鈉（例如：重鹹食物）會導致血壓升高，而鉀具有降血壓作用。番石榴富含鉀，每100公克的番石榴就含有417毫克的鉀。也富含抗氧化劑，有助於調節血壓。

4. 排除體內廢物、減肥

番石榴含有豐富的粗纖維能帶來飽足感，而纖維質也能刺激腸胃蠕動，排除腸道中的毒素及廢物，並減少脂肪吸收，有助於減肥。

提醒：因為番石榴籽所含的膳食纖維吸水力強，可以吸收高於本身體積50到200倍以上的水分，所以吃進番石榴籽如果沒有補充足夠的水分，就有可能發生便秘的狀況。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清！👇👇👇）

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