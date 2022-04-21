糖分陷阱｜攝糖過多冇記性易衰老9壞處 隱藏高糖8食物慎喝養生茶
撰文：健康2.0
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煩躁、情緒低落、記憶力衰退？可能全是「隱藏高糖食物」惹禍！
台灣三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，生活中有許多高糖飲食物，容易讓人不知不覺將多餘的糖吃下肚，進而影響身體，如出現皮膚老化、情緒低落、煩躁、記憶力衰退等。
攝取過量糖分9大壞處（按圖看清👇👇👇）
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1. 皮膚老化及形成粉刺、痘痘。
2. 情緒低落、疲倦煩躁憂鬱。
3. 容易蛀牙。
4. 加速身體老化。
5. 記憶力減退。
6. 體重增加、肥胖。
7. 增加罹患糖尿病、心血管疾病機率。
8. 引發脂肪肝、肝功能異常。
9. 造成周邊神經病變風險。
8種隱藏高糖食物
至於隱藏的高糖食物有哪些？高銘鴻舉例，乳酪、養生飲料薑母茶、桂圓紅棗茶等、運動飲料、果乾、燕麥棒、滷味，尤其是冰糖煙燻口味、加工食品包括甜不辣、香腸、煙肉、肉鬆、肉乾、肉紙等，以及粟米片，都含大量糖份。
許多民眾認為甜是戒不了的癮，真的很想吃糖、很想吃甜食該怎麼辦？高銘鴻建議，肚子太餓時容易攝取超量糖分，不妨避免餐前、睡前攝入糖分。且空腹的時候也不要吃甜食，因為會導致血糖急遽上升，這樣也更容易變胖。
另外，吃糖後記得漱口，盡量清除口腔中的糖份及黏稠殘渣。另外，運動前可適度補充甜食，可以提升運動效果，防止低血糖。在購買食品時，也可以留意食品成分標籤的糖含量，盡量選擇含低糖或無糖食品。
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