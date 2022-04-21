李錦聯食譜｜蒸肉餅5竅門配料百搭　鋪平是錯鬆軟或彈牙不同攪法?

蒸肉餅屬家傳戶曉的中式家常小菜，可配搭的款式多不勝數，但最教人難忘的是肉餅的口感。雖然蒸肉餅步驟簡單，但要令肉餅出來的口感是自己喜歡的，的確要花點工夫。名廚李錦聯分享影響肉餅口感的5大竅門，讓大家在家也可調製最啱自己口味的蒸肉餅！



萬用蒸肉餅5竅門 控制肉餅鬆軟彈牙口感

蒸肉餅曾是網民票選的最愛送飯菜式第三位，足以證實其吸引力甚強。每人所追求的肉餅口感各有不同如爽口彈牙、肉質滑嫩等，因此李錦聯稱：「沒有最好，只有最啱自己口味的肉餅。」肉餅配搭各有特色，但萬變不離其宗還是肉餅本體。李錦聯分享影響肉餅口感的5大竅門，建議大家多加練習，定能調製出自己喜愛的蒸肉餅食譜。

百搭蒸肉餅5大竅門。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

5竅門控制肉餅口感：



1. 蠔油：令豬肉更鮮甜，肉質更嫩滑。

2. 粟粉：影響肉餅的黏度，喜歡糊口或滑一點可以加多一點。

3. 水：可調節肉餅的鬆軟程度，追求更鬆軟口感可加分量。

4. 蛋白：為肉餅凝固劑，讓豬肉黏得更實，肉質更滑。如用鹹蛋可直接加入其蛋白。

5. 拌勻方式：「攪拌」令肉餅口感鬆軟，次數愈多愈滑；「撻打」令肉餅口感彈牙爽口，次數愈多愈硬。



不平滑表面令肉餅受熱更均勻，散發水分效果更佳，味道更鮮甜。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

鹹蛋、冬菇、馬蹄土魷、甘筍粟米粒等，都是熱門的蒸肉餅配搭，而李錦聯今次示範的是梅菜蒸肉餅，簡單調味加上甜梅菜及馬蹄肉便完成。

請按圖看百搭蒸肉餅做法（以下示範是梅菜蒸肉餅）：

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李錦聯【梅菜蒸肉餅】食譜



材料：免治豬肉（攪碎或切碎）、甜梅菜、馬蹄肉、薑蓉

醃料：生抽1/2茶匙、糖1/4茶匙、蠔油1/2茶匙、粟粉1茶匙、水2湯匙、蛋白1湯匙、、胡椒粉少許、麻油少許

甜梅菜醃料：生抽1茶匙、糖1茶匙、粟粉1/8茶匙、油少許



做法：

1. 免治豬肉加入醃料拌勻。

2. 甜梅菜切碎，加入醃料拌勻。

3. 加入甜梅菜、馬蹄肉及薑蓉拌勻。

4. 把豬肉混合物平鋪碟上，在表面弄成一個個洞，加蓋。

5. 大火煲滾水，轉中慢火，加蓋隔水蒸20分鐘即成。



蒸肉餅為什麼要放粟粉？ 粟粉影響肉餅的黏度，喜歡滑一點的可加多一點。 蒸肉餅為什麼要加水？ 水可以調節肉餅的鬆軟程度，追求更鬆軟口感可加多點分量。 蒸肉餅為什麼要加蛋白？ 蛋白為肉餅的凝固劑，豬肉黏得更好，肉質更滑。 蒸肉餅鬆軟或爽彈，關鍵在於拌勻的方式？ 攪拌令肉餅口感鬆軟，次數愈多愈滑；撻打令肉餅爽口彈牙，次數愈多愈硬。

資料來源：YouTube@李係煮廚 CooKing Li