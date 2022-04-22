廚具保養貼士｜琺瑯鑄鐵鍋怎麼洗？專家教路不傷鍋清除油污方法

許多人喜愛的琺瑯鑄鐵鍋到底該如何保養呢？台灣國立臺灣海洋大學食品科學系陳建利助理教授建議，初次使用鍋子時，可先裝清水並煮滾，待鍋子降溫後把水份倒掉並擦乾，藉此清除鍋具上的灰塵油污後，即可開始使用。



不使用鋼刷 中性洗潔劑清洗保養

陳建利助理教授說明，琺瑯鑄鐵鍋使用後，須先放涼後再儘速清潔，由於琺瑯表面不容易沾黏污垢，通常加點溫水短時間浸泡一下就可清除油污。此外，應使用柔軟的海綿清洗，勿使用鋼刷；避免讓鍋子長時間泡水；必要時使用中性洗潔劑清洗；清潔後，須把鍋子擦乾。值得注意的是，過度的清潔保養可能反而會損壞鍋具。

10分鐘去除鍋蓋油污方法（按圖👇👇👇）

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挑選合格鍋具業者 無須擔心重金屬溶出

坊間謠傳琺瑯鍋的彩色部分顏料含有重金屬，在使用鍋具時重金屬會溶出污染食物，陳建利則認為不須過度擔心！因為彩色部分都在鍋身外側，不會直接接觸食物，且台灣與歐美國家皆對鍋具的重金屬溶出有相關規範，挑選符合法規標準的產品，就能安心使用。

台灣食藥署叮嚀，購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。正確使用琺瑯鑄鐵鍋，可以避免鍋具損壞、延長鍋具壽命，才能讓您在烹調時安心操作！

平價雪平鍋不能煮3類食物及原因（按圖👇👇👇）

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