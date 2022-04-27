入廚貼士｜李錦聯教切牛肉6技巧　逆紋切口感嫩多做一步更易切薄

切牛肉時害怕執刀？肉塊岩岩巉巉、大小不一？大廚李錦聯教授切牛肉6技巧，由準備工夫、正確握刀手勢、各種切法以及適合的烹煮方法，詳細講解，新手一學便懂。



沙茶牛肉、薯仔牛柳粒、滑蛋牛肉...中式的牛食譜大多會用新鮮牛肉，烹煮前必需切成所需的大小。對於入廚新手難免會有困難，因為肉片的大小會影響菜式的口感和完成度。李錦聯在示範前，先教授3個有助切牛肉的貼士，首先將牛肉放入冰箱冷藏至微微硬身，這有助切割時掌握力度，更輕易地推刀。

李錦聯教授切牛肉技巧，牛肉先放入冰箱冷藏至微微硬身，較易切開。（《李係煮廚 CooKing Li》影片截圖）

以防新手在切割時發生意外，李錦聯建議先在砧板底放一條濕毛巾，增加摩擦力，防止切割時砧板移動。其次，李錦聯指正確握刀的手勢是兩隻手指夾實刀柄，避免左搖右擺，而且夾實刀柄相對上容易發力。

請按圖看切牛肉貼士：

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切牛肉6個技巧：

1. 牛肉先放入冰箱雪硬更容易切開。

2. 砧板底加濕毛巾增加摩擦力。

3. 兩隻手指夾實刀柄避免左搖右擺；刀柄及雙手保持乾爽以防滑手。

4. 觀看牛肉紋路，逆紋切片更容易咀嚼，提升口感。

5. 厚身的牛肉絲較有質感，不容易炒到碎掉。

6. 下刀時盡量平均分配，務求每粒牛肉粒的大少相約。



資料來源：YouTube@李係煮廚 CooKing Li