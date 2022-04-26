Aeon周三新鮮日｜特價貨品$3起！珍珠米半價百福豆腐$5花生油$20

超市減價常有，但論最受歡迎最多着數的非「Aeon周三新鮮日」莫屬，店未開人已在門前等候，雖然曾一度暫停，但很快又再重開。Aeon除了自家品牌TOPVALU有精選推介，每星期都會推出$3、$5、$10、$15、$20、$25、$30均一價優惠貨品。今期又有什麼選擇？



Aeon周三新鮮日，本月第4個周三是「鳥の日」巴西雞中翼每包約1.5磅$37。TOPVALU有精選推介有炸沙丁魚約240克原價$32.9現$25；水浸/油浸吞拿魚單罐裝70克原價$9.9現$7.9。$5貨品有中國富士蘋果、樂魚牌茄汁沙甸魚155克原價$6.9；淘大珍寶蝦餃4件裝原價$14.9現$10、櫻城牌珍珠米2公斤原價$49.9現$25，即半價！最平$3又有什麼？

按圖看Aeon「周三新鮮日」有什麼優惠貨品：

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除了超市貨品，全線床上用品、全線大型木器家具、梳化、夾萬、全線電腦、顯示屏及打印機一律95折。

按圖看Aeon「心動價」優惠貨品，優惠期至4月30日：

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周三新鮮日：4月27日



參與周三新鮮日之早鳥優惠（周二晚上6時開始）超市，但只涵蓋部份乾貨：

荔枝角店、大窩口店、九龍灣店、九龍城店、將軍澳店、AEON SUPERMARKET尖沙咀店

