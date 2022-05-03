一田購物優惠日2022｜廚具食品1折起　雪平鍋$300德國煲套裝$388

每半年一度的一田購物優惠日eShop於今日（3日）開始，各樣廚具、家電、食品近2千件貨品低至1折發售。記者細看網店，發覺是次優惠日的貨品種類比之前多，名牌廚具套裝、日本刀具、大熱家電等，以下精選了部分減價貨，爭分奪秒把握掃貨好時機！



一田購物優惠日前半部「eShop網上率先賣」於5月3日開始，為期接近一個月，跟以往一樣首4天設有「每日限定」，第一天的主打商品便是家中必需的廚具，以廚刀、湯鍋等。以德國FISSLER哥本哈根系列，18CM單柄湯鍋和24CM雙耳湯鍋套裝，由原價$3060現減至$388，足足減了$2672接近13折。

不過需留意，由於是網上率先賣，所以取貨日期並非5月內之事。顧客可選擇店內自取（只限沙田/大埔/荃灣/觀塘/元朗/北角店）或送貨，前者的取貨日期為6月16日至6月26日；後者的送貨日期為6月16日至6月29日，單一訂單滿$1,000可免運費（$80）。

請按圖看「一田購物優惠日2022」限定貨品（5月3至5月6每日早上10時開售）：

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除了「每日限定」，亦有大量鍋具、餐具、家電均以優惠價發售，個人認為日本22CM雪平鍋最為吸引，適用不同的烹調方法外且耐用，現以４折發售售價為$292。若家中不需要添置砂煲罌罉，也可以選擇真空保鮮盒、多用途食物盒，荷蘭製造又是多功能設計。

請按圖看精選鍋具、刀具、餐具：

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請按圖看氣炸鍋、電煮食鍋等家電：

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家電廚具未到時間換新？不如看看超市的減價食品！對比以往的優惠日，是次的超市優惠包含更多糧油選擇，如松井德島越光米，2包售$144，1包重2公斤，換句話說$144可買4公斤的日本米！至於油品，一共5種以低價出售，LA TOURANGELLE法國牛油果油由$179減至$89，其冒煙點高而且對健康有益。

*急凍食品不設送貨，只限自取。

請按圖看急凍食品、糧油、調味料等食品：

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請按圖看零食、果汁、健康食品等：

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《一田購物優惠日eShop網上率先賣》

日期：3/5/2022 - 22/5/2022

網址：https://eshop.yata.hk/index.php/

店內自取日期: 6月16日至26日（只限沙田/大埔/荃灣/觀塘/元朗/北角店）

送貨日期: 6月16日至29日（需付$80費用，單一訂單滿$1,000可免運費）

